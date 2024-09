"Un désastre" : la bande-annonce de ce film événement se fait étriller par les fans

Après le succès de Barbie, Warner Bros. tente de réitérer l'exploit avec l'adaptation cinématographique du jeu vidéo culte Minecraft. Cependant, la bande-annonce récemment dévoilée a suscité une vague de critiques de la part des fans. Malgré un casting prestigieux comprenant Jason Momoa et Jack Black, les premières images n'ont pas convaincu.

Après Barbie, Warner passe à Minecraft

Après le succès phénoménal de Barbie cet été, qui a conquis le box-office mondial, il semble que Warner Bros. ait voulu capitaliser sur une autre franchise emblématique avec son adaptation de Minecraft. Le succès de Barbie a certainement inspiré le studio à miser sur d'autres univers iconiques issus de la pop culture, espérant recréer l'engouement autour du célèbre jeu vidéo vendu à plus de 300 millions d’exemplaires depuis 2011. Cependant, la bande-annonce du film Minecraft, dévoilée récemment, n'a pas reçu l'accueil escompté. Malgré des millions de vues, les fans se sont rapidement montrés critiques, exprimant leur déception vis-à-vis de cette première adaptation cinématographique.

L'adaptation de Minecraft était attendue depuis longtemps par les fans, le projet ayant été initié il y a plus de dix ans. Depuis sa sortie en 2011, le jeu vidéo a connu un succès colossal, se distinguant par son style cubique unique et son gameplay créatif sans limites. Annoncé à plusieurs reprises, le film avait été reporté à de nombreuses occasions avant d'être finalement relancé en 2022. Toutefois, la première bande-annonce, qui devait enfin rassurer les fans après cette longue attente, a fait l'effet inverse.

Un accueil glacial de la part des fans

Les réactions négatives n’ont pas tardé à inonder les réseaux sociaux. Beaucoup reprochent à la bande-annonce de s’éloigner trop de l’essence du jeu. Si Minecraft est un monde où l’imagination et la création sont au cœur de l’expérience, le film semble proposer une histoire plus linéaire et fantaisiste. La bande-annonce présente une intrigue centrée sur quatre marginaux transportés dans le monde de Minecraft, où ils doivent affronter les méchants Piglins et Zombies pour retrouver leur chemin. Ce scénario classique d’aventure a déçu de nombreux fans, qui espéraient une adaptation plus fidèle à l'esprit original du jeu.

Malgré la présence d’un casting prestigieux, incluant Jason Momoa, Jack Black et Jennifer Coolidge, le choix des acteurs n’a pas suffi à calmer les critiques. Jason Momoa, méconnaissable dans cette version, a surpris par son apparence et son rôle dans cet univers. Jack Black, qui prête sa voix à Steve, personnage emblématique de Minecraft, a, lui aussi, été au centre des discussions, beaucoup reprochant au film de trop s’appuyer sur l’humour et de trahir l’univers cubique et mystérieux du jeu.

Un torrent de dislikes

La bande-annonce, bien que visionnée plus de 20 millions de fois, a été marquée par une vague de dislikes. Sur YouTube, elle cumule déjà plus de 900 000 dislikes, contre environ 500 000 likes, ce qui témoigne de la frustration des fans. Les critiques se concentrent principalement sur le ton léger et la direction artistique du film, jugés trop éloignés de ce qui fait le succès de Minecraft.

De notre côté, sur le post Facebook annonçant la bande-annonce, on pouvait trouver de nombreux commentaires négatifs, tels que :

Ils vont arriver à faire pire que le film dragon ball

Un désastre pour la crédibilité du cinéma

Aïe aïe aïe ils ont complètement défoncé la vraie nature de ce jeu

C'est moi ou il n'y a rien qui va sur ces images ?

Si Warner Bros. espérait réitérer l’engouement autour de Barbie avec une autre franchise culte, ces premières réactions montrent que l’adaptation de Minecraft a encore du chemin à parcourir pour convaincre. Les fans attendent maintenant de voir si le studio ajustera sa stratégie avant la sortie du film, ou si ce projet, qui semblait si prometteur, risque de s’écraser en bloc à sa sortie prévue pour avril 2025.