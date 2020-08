Bande-annonce The Batman : les fans de Twilight voient un clin d'oeil au premier film

La première bande-annonce de "The Batman" a fait son effet, avec son ambiance très sombre, ses premiers éléments sur le scénario et un Robert Pattinson qui a l'air excellent pour le rôle principal. Des fans de "Twilight" ont remarqué ce qui ressemble à une référence au premier volet.

The Batman s'annonce extraordinaire

Cerise sur la gâteau d'une DC Fandome très efficace, la bande-annonce de The Batman a laissé entrevoir un film vraiment sombre, avec Robert Pattinson torturé dans le rôle-titre. Le scénario présentera un Batman qui se la joue détective - comme dans certains comics - pour essayer de stopper l'Homme-Mystère (Paul Dano). Sans être une origin story, le film se place lors des débuts de Bruce Wayne en héros costumé. Le réalisateur Matt Reeves a expliqué que The Batman se passe lors de l'Année Deux et qu'une série sur la police de Gotham parlera de la fameuse Année Une, quand tout a commencé pour le personnage. Colin Farrell, John Turturro, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright et Peter Sarsgaard complètent une belle distribution.

À peine 30% de la production a pu se dérouler avant l'arrêt des tournages à cause du COVID-19 mais Matt Reeves a déjà pu mettre en boîte un paquet d'images si on en croit la bande-annonce. Avec l'aperçu des différents méchants, des situations, du début de l'intrigue et de scènes importantes, nous avons été servis comme des rois pour une première grosse cartouche de la promotion. Nous en verrons plus avec le temps, la date de sortie est fixée au 29 septembre 2021.

Une bande-annonce qui cite Twilight ?

La bande-annonce débute avec l'arrivée de Gordon et de Batman sur les lieux d'un crime. Le maire de Gotham a été assassiné par l'Homme-Mystère, qui cherche à faire passer un message. Plus tard, lors de son enterrement, une attaque a lieu, créant la panique au sein de l'assemblée. Une voiture kamikaze est lancée dans la foule et Bruce, habillé en civil, se jette sur quelqu'un pour l'empêcher d'être fauché par le véhicule. Les fans de Twilight, saga pour adolescents dans laquelle a tourné Robert Pattinson, n'ont pas manqué de remarquer que le montage dans la bande-annonce ressemblait très fortement à celui d'une scène du premier film.

Comme le montre le tweet ci-dessus avec des images à l'appui, on doit avouer qu'il y a un air de ressemblance. Dans l'échelle des plans, la situation générale, la position des personnages. Le parallèle se fait facilement parce que Robert Pattinson est impliqué dans les deux films, sinon personne ne serait allé jusqu'à voir un clin d'oeil. Alors, acte volontaire ou simple coïncidence ? Compliqué de s'arrêter sur une réponse claire. Si on ne voit pas ce qu'une référence à Twilight peut apporter ni pourquoi Matt Reeves citerait ce type de cinéma, on doit dire d'un autre côté que l'impression visuelle provoque le doute. Et quand il y a du doute, il y a peut-être une part de vérité.

La mutation de Robert Pattinson

On ne s'en étonne plus trop actuellement, car son image a significativement évolué dans le bon sens et que le temps a fait son oeuvre, mais Robert Pattinson n'avait rien d'un grand acteur dans les années 2000. Sa première grande apparition dans le quatrième Harry Potter, puis la saga Twilight, l'ont positionné dans un certain registre. Comme un beau gosse un peu taiseux qui fait chavirer les jeunes femmes. Il n'avait d'ailleurs pas exprimé de grandes qualités d'acteur à cette période. Mais quand il en a eu terminé avec Twilight, Robert Pattinson s'est dirigé vers un cinéma plus exigeant, moins commercial. Cosmopolis a été le premier film a le faire entrer dans une autre dimension. Deux collaborations avec David Cronenberg, une avec James Gray, avec Claire Denis (en attendant la seconde), avec Robert Eggers, avec les frères Safdie... On le suit maintenant devant la caméra d'auteurs notables et ce n'est pas du hasard puisqu'il a démontré qu'il avait du talent pour le faire.