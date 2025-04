Bande-annonce The Smashing Machine : Dwayne Johnson dans sa meilleure performance ?

Avec "The Smashing Machine", Dwayne Johnson a peut-être signé la meilleure prestation de sa carrière d’acteur. C’est en tout cas ce que nous laisse espérer la bande-annonce du film.

Benny Safdie de retour avec The Smashing Machine

Benny Safdie est habitué à collaborer avec son frère Josh, avec lequel il a notamment signé les films remarqués Good Time et Uncut Gems. Mais cette fois, il va revenir avec un long-métrage qu’il a écrit et réalisé sans son frère : The Smashing Machine. Dans une collaboration que l’on n’avait pas vraiment vue venir, il a dirigé Dwayne Johnson pour ce nouveau film.

The Smashing Machine est un biopic sur l’ancien combattant de MMA Mark Kerr. S’il est méconnu en France, il est une légende aux États-Unis, ayant atteint les sommets de sa discipline à la fin des années 90. Le film s’intéresse à son parcours professionnel alors qu’il tente au même moment de lutter contre ses addictions.

Dwayne Johnson méconnaissable et convaincant dans les premières images

The Smashing Machine se présente comme étant sans doute le challenge le plus relevé de la carrière d’acteur de Dwayne Johnson. Et la bande-annonce du film nous laisse espérer qu’il a signé sa meilleure performance dans le rôle de Mark Kerr.

Assez difficilement reconnaissable, Dwayne Johnson se glisse dans la peau d’un homme en proie à ses démons alors qu’il essaie de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Face à lui, les obstacles s’accumulent, que ce soit sur ou en-dehors de la cage. L’ancien catcheur devrait être plus émouvant que jamais dans ce rôle. La bande-annonce nous montre également que Benny Safdie a opté pour une esthétique rétro afin de coller à la période dépeinte dans son film.

Emily Blunt s’annonce encore brillante

Aux côtés de Dwayne Johnson, Emily Blunt s’annonce une nouvelle fois brillante dans le rôle de Dawn Staples, la femme du principal protagoniste. Les deux acteurs se retrouvent ainsi dans un registre très différent après s’être donnés la réplique dans Jungle Cruise. On croisera également dans The Smashing Machine le boxeur Oleksandr Usyk, actuel champion du monde des poids lourds.

The Smashing Machine sortira au cinéma en deuxième partie d’année. En France, il arrivera dans les salles obscures le 29 octobre prochain.