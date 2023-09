Banlieusards 2 : Kery James replonge dans le crime dans un trailer intense

Les frères Traoré sont de retour dans "Banlieusards 2". Le film se dévoile à travers une bande-annonce tendue, où le personnage de Kery James reprend les armes malgré son envie de se ranger.

Banlieusards 2 : l'histoire de la fratrie Traoré continue

Trois ans après Banlieusards, Kery James et Leïla Sy poursuivent l'histoire de Soulaymaan (Jammeh Diangana), Noumouké (Bakary Diombera) et Demba Traoré, joué par l'interprète de Lettre à la République et Racailles. Dans ce deuxième opus, le cadet fait ses débuts en tant qu'avocat, le benjamin se retrouve impliqué dans des rixes entre quartiers rivaux et l'aîné se remet d'aplomb, déterminé à rester dans le droit chemin.

Mais lorsqu'une vieille connaissance réapparaît, Demba voit de nouveau sa vie basculer et se retrouve face à un dilemme. De son côté, Soulaymaan tente d'apaiser les tensions dans son quartier, tandis que Noumouké se retrouve incarcéré après avoir été exclu de son établissement.

Banlieusards 2 ©Netflix

C'est ce que dévoile la bande-annonce de Banlieusards 2 où Kery James se retrouve face à Kofs, rappeur marseillais connu pour ses rôles dans Chouf et BAC Nord. Slimane Dazi, Kadi Diarra et Alessandra Sublet complètent la distribution du long-métrage. Un deuxième opus où l'ambiance semble nettement plus apaisée entre les trois frères, mais où les éléments extérieurs vont une nouvelle fois chambouler leur famille.

Banlieusards 2 est à découvrir dès le 27 septembre 2023 sur Netflix. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.