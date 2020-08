Barbaque : Fabrice Éboué et Marina Foïs en bouchers anti-vegans

Après "Coexister", Fabrice Éboué est de retour sur la chaise du réalisateur avec "Barbaque". Une comédie qui verra s'opposer un couple de bouchers et des militants de la cause vegan. Il en assumera le premier rôle, avec Marina Foïs à ses côtés.

Barbaque : c'est quoi ce nouveau film ?

On connaît maintenant le prochain de film de Fabrice Éboué. Après Case départ (2011), Le Crocodile du Botswanga (2014) et Coexister (2017), l'humoriste, acteur et réalisateur, s'attaque donc à sa quatrième réalisation, intitulée Barbaque. Comme il ne s'en est jamais caché, Fabrice Éboué a une dent contre le mouvement vegan. C'était d'ailleurs le sujet d'un de ses sketchs. Pour Barbaque, il reprend cette idée avec un scénario intéressant : Sophie (Marina Foïs) et Vincent (Fabrice Éboué) forment un couple de bouchers d'un centre-ville de banlieue. Heureux et dévoués à leur métier, tout va basculer quand à la suite d'une attaque de la boucherie par des militants vegans, un de ceux-là meurt et finit en jambon. Un jambon "humain" qui va être vendu, à son insu, par Sophie, et qui va rencontrer un succès fou auprès de la clientèle...

Un air de déjà vu ?

Comme beaucoup l'ont déjà remarqué, le pitch de Barbaque ressemble beaucoup à celui de Les Bouchers verts, film danois sorti en 2003, avec notamment Mads Mikkelsen. Dans cette comédie à l'humour très noir, deux apprentis bouchers ouvrent leur propre enseigne, dans laquelle meurt par accident un électricien. Sur un coup de folie et pressé par le manque d'argent, un des deux apprentis en fait quelques filets, que les gens adorent... Il va leur falloir trouver plus de cette "nouvelle" viande pour garder la boucherie à flot...

Fabrice Éboué a probablement vu ce film et a du en tirer une inspiration pour Barbaque, même si le ton devrait être bien différent. Les Bouchers verts, qui se présenterait presque comme une fable à la manière de Delicatessen, ne vise pas à étudier une problématique contemporaine, comme cela semble être le cas de Barbaque. En effet, tout conduit à penser qu'avec Fabrice Éboué et Marina Foïs le ton de Barbaque sera celui d'une comédie sociale et burlesque, jouant avec les caractères et les luttes de chacun, et s'amusant de l'opposition parfois violente entre les vegans et les "carnivores".

Le tournage est actuellement en cours, entre Paris et Le Havre. En plus de l'humoriste et Marina Foïs, le casting réunira autour d'eux Virginie Hocq et Jean-François Cayrey.