Barbaque : le film avec Marina Foïs et Fabrice Éboué se dévoile dans un teaser déjanté

Si tout se passe comme prévu et comme l'annonce le teaser, on devrait bien rire devant "Barbaque", nouvelle comédie de Fabrice Éboué avec Marina Foïs, où ils incarnent un couple de bouchers qui se spécialise dans la viande humaine, précisons même de la viande de militants véganes ! Une comédie dont l'humour noir et décomplexé se dévoile dans des premières images.

Une comédie sanglante et pleine de promesses

Notez cette date dans vos agendas, le 27 octobre 2021 est annoncé dans les salles françaises le nouveau film de Fabrice Éboué, Barbaque. On en connaît le synopsis, on connaît aussi l'actrice qui accompagne à l'affiche l'acteur-réalisateur, qui n'est autre que Marina Foïs - excusez du peu -, et le caractère a priori déjanté de cette comédie surprenante.

Sophie et Vincent Pascal tiennent une petite boucherie dans le centre-ville de Melun. Sophie tient la caisse alors que son mari découpe la viande, tel un artiste. Mais leur commerce ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, tout comme leur couple et leur vie sexuelle. C'est alors que des militants véganes attaquent et saccagent la boutique. Vincent tue accidentellement l'un des agresseurs et se demande alors ce qu'ils vont faire de son corps. Il décide de le découper comme la viande de sa boutique... que sa femme va vendre par erreur. Contre toute attente, leurs clients apprécient le « produit » et en redemande. Le couple se dit alors qu'ils peuvent recommencer...

Barbaque ©Apollo Films

Barbaque, un film qui va piquer

Fabrice Éboué est un poids lourd de l'humour. Que ce soit dans ses spectacles ou ses films, son humour a une tendance jouissive au vitriol et à l'acide, et il ne manque jamais d'égratigner l'un ou l'autre qui se prendrait trop au sérieux. Le racisme, l'esclavage, la sexualité, le féminisme, l'écologie, aucun thème n'est tabou pour lui, et c'est avec entrain qu'il semble aujourd'hui vouloir s'amuser avec la cause végane, au coeur de son film Barbaque. Celui-ci est proche du film Les Bouchers verts, comédie noire danoise sortie en 2005, dans laquelle deux bouchers rendent leur boucherie rentable en vendant de la chair humaine. Même idée pour Barbaque, à cette nuance près que la viande est ici issue de militants véganes...

Pour faire monter la curiosité, le teaser (en tête d'article) met en scène Christophe Hondelatte, qui relate comme aux grands jours de Faites entrer l'accusé l'histoire de ce couple de bouchers meurtriers incarné donc par Fabrice Éboué et Marina Foïs, et montre quelques séquences de meurtres dans la joie et la bonne humeur, sur l'air et les paroles de Fais comme l'oiseau de Michel Fugain..

Présenté en ouverture de L'Étrange Festival, le film a reçu des premiers avis très positifs. On pourra les vérifier dès fin octobre !