Après avoir choqué les abonnés de Disney+, cet excellent film d'horreur noté 4,2/5 arrive sur Netflix

Deux ans après avoir été mis en ligne sur Disney+, "Barbare" change de plateforme de streaming et rejoint le catalogue de Netflix à partir du 2 mai. Un film d'horreur qui vaut le détour.

Barbare : de Disney+ à Netflix

Réalisé par Zach Cregger, Barbare était la bonne surprise de 2022. Un film d'horreur original et intelligent qui avait eu un succès inattendu. Avec son budget de seulement 4 millions de dollars, le long-métrage en avait rapporté plus de 40 millions aux États-Unis. En France, c'est sur Disney+ qu'on avait pu le découvrir. Un excellent ajout de la part de la plateforme de streaming, qui a néanmoins décidé de s'en séparer. Mais pas de panique, car le film a trouvé une nouvelle maison avec Netflix qui s'apprête à l'inclure dans son catalogue dès le 2 mai (sous le titre VO Barbarian).

Pour rappel, Barbare suit Tess (Georgina Campbell), une femme qui débarque à Détroit pour un entretien d'embauche. Comme elle doit être présente plusieurs jours dans la région, elle loue une maison en banlieue. Sauf qu'en plus d'être dans un quartier mal famé, le logement s'avère en réalité déjà occupé. Elle se retrouve ainsi nez-à-nez avec Keith (Bill Skarsgård), qui lui explique que la plateforme de location a dû faire une erreur. Malheureusement, en raison d'une importante convention dans la ville, tous les hôtels sont complets. Tess n'a donc pas d'autre choix que de passer la nuit avec cet inconnu. Un homme qui va se révéler charmant. Le véritable danger se trouvant caché au fin fond de la maison...

Un film d'horreur très efficace

Le premier élément intéressant de Barbare est sa représentation du rapport des femmes aux hommes. Avec Tess, Zach Cregger pointe le malaise naturel pour une femme de devoir partager un logement avec un inconnu. Et le réalisateur insiste d'ailleurs sur son hésitation au moment de rentrer dans la maison. Le lieu lui-même et la situation instaurent ainsi un sentiment d'angoisse. Mais l'horreur va bien plus loin avec plusieurs révélations tout au long du film.

Barbare ©Regency Enterprises

On évitera de trop en dire dans cet article pour ne pas spoiler, mais le changement soudain de protagoniste au milieu de Barbare, avec le personnage si antipathique et problématique joué par Justin Long, participe au discours du film. À cela s'ajoute une créature effrayante qui risque de provoquer quelques cauchemars aux plus sensibles.

La proposition a en tout cas convaincu une bonne partie de la presse et du public. Du côté des critiques, Barbare a obtenu 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes (71% pour les spectateurs) et une moyenne de 4,2/5 sur les cinq titres de presse récoltés par Allociné. Et pour pousser un peu plus loin la terreur, une adaptation en jeu vidéo serait en développement.

