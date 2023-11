Barbenheimer : un film mêlant la célèbre poupée et une bombe atomique est en développement

Le phénomène de l'été 2023, "Barbenheimer" - contraction de "Barbie" et "Oppenheimer" - devrait se prolonger en un long-métrage. Une comédie d'humour noir à tout petit budget, portée par le producteur et réalisateur Charles Band, spécialiste de la série B (pour ne pas dire "Z")...

Barbenheimer, le film

On peut d'ores et déjà parler d'un coup de génie, au moins sur le plan marketing. En ce moment, à l'American Film Market, marché américain du film indépendant, le projet Barbenheimer fait parler de lui. De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'un film qui va raconter comment une Barbie scientifique, partie de Dolltopia et outrée de la manière dont l'humanité traite les poupées, va entreprendre de créer une bombe atomique pour tuer tout le monde. Le mix assumé du film Barbie de Greta Gerwig et d'Oppenheimer de Christopher Nolan, les deux films à très grand succès de l'été.

Barbie ©Warner Bros.

Leur sortie conjointe et leurs performances historiques au box-office mondial cet été ont ainsi donné lieu au phénomène "Barbenheimer". L'initiative est aussi débile sur le plan artistique que maline sur le plan commercial, puisque "Barbenheimer" est devenu une sorte de marque à la popularité mondiale.

Un spécialiste de la série B à petit budget aux commandes

L'idée d'un film Barbenheimer vient de Charles Band, un producteur et réalisateur américain connu pour ses productions horrifiques fauchées et au mauvais goût assumé. On lui doit une foule de films qui alternaient sorties en salles et en direct-to-video sous la bannière Empire Pictures, puis Full Moon Pictures, comme - dans le désordre le plus bordélique possible - Piranha Women, Baby Oopsie, Ghost Poker, Corona Zombies, Evil Bong 420, Deadly Dolls: Deepest Cuts, on en passe et dieu sait que la liste est très, très longue. Du nanar dans toute sa splendeur, et on frissonne donc à l'avance sur ce que pourrait être ce film Barbenheimer.

Charles Band ne cache pas une seule seconde le cynisme de sa démarche, et sa réalité. Comme rapporté par The Hollywood Reporter, il a ainsi déclaré :

C'est tellement stupide. (...) C'est 100% vrai. C'est aussi une opportunité de s'amuser avec le couple bizarre formé par ces deux films, avec la combinaison de l'ambiance "Barbie" et la noirceur d'"Oppenheimer". Ensemble, il y a une véritable opportunité pour de l'humour noir. (...)

Une idée qui lui a été soufflée par son biographe Adam Felber, qui lui aurait dit : "on devrait faire le film "Barbenheimer". Le monde entier s'amuse avec cette notion, alors on devrait vraiment le faire."

Il y aurait déjà un script de Barbenheimer, quelques morceaux composés par Brian Wecht, musicien et physicien connu sous le nom de Ninja Brian, et un budget qui frôle le million de dollars. Pour le moment, Barbenheimer n'a pas encore de casting ou de réalisateur attaché au projet. Sans surprise, ni Greta Gerwig ni Christopher Nolan n'ont réagi à l'annonce du projet, et il y a à peu près zéro chance qu'ils le fassent...