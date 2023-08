Barbenheimer : Warner Bros. s'excuse auprès des fans japonais après des tweets polémiques

Le compte Twitter américain du film "Barbie" a récemment créé la polémique. Après des réactions jugées offensantes envers le Japon, Warner Bros. a présenté ses excuses.

Des tweets qui ne passent pas sur Barbenheimer

Sortis à la même date dans plusieurs pays, notamment en France et aux États-Unis, Barbie et Oppenheimer cartonnent dans les salles obscures. Pour le moment, le premier totalise plus de 780 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui en fait le troisième plus gros succès de l'année derrière Super Mario Bros, le film et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le second a dépassé les 405 millions de dollars de recettes mondiales. Un exploit pour un biopic de 3 heures qui s'adresse à un public adulte.

Barbie ©Warner Bros. Pictures

L'engouement pour le film de Greta Gerwig et celui de Christopher Nolan ont donné naissance à une contraction devenue virale : Barbenheimer, croisement entre les deux longs-métrages illustré notamment par de fausses affiches sur lesquelles Barbie (Margot Robbie) et J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) se retrouvent au milieu des flammes et de la fumée causées par la bombe atomique. À une publication dévoilant l'un de ces visuels, le compte Twitter américain de Barbie a répondu, dans un tweet depuis supprimé :

C'est un été que l'on n'oubliera pas.

Un trait d'humour parmi d'autres qui ne passe pas auprès de la branche japonaise de la société de production et de milliers d'utilisateurs du réseau social. Au cours de l'été 1945, le 6 août et le 9 août, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont causé la mort de dizaines de milliers de personnes au Japon, et le phénomène Barbenheimer banaliserait de telles tragédies selon ces utilisateurs.

Warner Bros. présente des excuses

Dans un communiqué partagé sur Twitter, la branche japonaise de Warner Bros. a déclaré (via Deadline) :

Nous considérons comme extrêmement regrettable que le compte officiel du film Barbie du siège américain ait réagi aux publications sur les réseaux sociaux des fans de Barbenheimer... Nous prenons cette situation très au sérieux, nous demandons au siège américain de prendre des mesures appropriées et nous présentons nos excuses à ceux qui ont été offensés par cette série de réactions inconsidérées. Warner Bros Japan.

Barbie (Margot Robbie) - Barbie ©Warner Bros. Pictures

Le siège américain a depuis présenté ses excuses, déclarant dans un communiqué transmis à Deadline :