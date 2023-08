Barbie : Greta Gerwig et sa poupée seules au monde

"Barbie" triomphe au box-office et enchaîne les records. Le film avec Margot Robbie dépasse en effet toutes les attentes, et pourrait même devenir le plus grand succès de l'histoire des studios Warner Bros.

Greta Gerwig reine d'Hollywood

Il n'aura pas fallu plus d'un mois à Barbie de Greta Gerwig pour devenir un grand phénomène de l'histoire du cinéma. Sorti en France le 12 juillet 2023, une semaine après Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 et en même temps qu'Oppenheimer de Christopher Nolan, Barbie a écrasé la concurrence pour atteindre des sommets inédits au box-office.

En effet, rapidement devenu milliardaire au box-office global, Barbie enchaîne les records. Le film de Greta Gerwig est en effet le premier film réalisé par une femme (seule) à dépasser cette barre symbolique. Avant elle, Anna Boden et Jennifer Lee étaient entrées dans ce club très fermé - et très masculin -, respectivement pour Captain Marvel (co-réalisé avec Ryan Fleck) et les deux films La Reine des neiges (co-réalisés avec Chris Buck).

Barbie ©Warner Bros.

À la date du 14 août 2023, Barbie continue son impressionnante carrière et, un mois après sa sortie américaine, est devenu sur le territoire nord-américain le plus grand succès pour un film mis en scène par une réalisatrice, avec plus de 525 millions de dollars encaissés. Barbie y dépasse ainsi La Reine des neiges 2, et au niveau mondial dépasse Captain Marvel, avec 1,18 milliard de dollars de recettes contre 1,13 milliard. Et les compteurs continuent de tourner...

Plus grand succès de l'histoire de Warner Bros. ?

Plus qu'une bouffée d'oxygène, cette performance de Barbie est un immense soulagement pour les studios Warner Bros. Au coeur d'une année où les sorties DC, Shazam! : La Rage des Dieux et The Flash, ont pour le moment été des échecs, Greta Gerwig et Margot Robbie ont en effet fait pleuvoir les dollars dans une trésorerie asphyxiée.

Mieux encore, Barbie est à ce jour le 2e plus grand succès de l'histoire de Warner Bros., devant Aquaman et derrière Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie. Celui-ci trône pour le moment au sommet du classement avec 1,34 milliard de dollars de recettes. Il manque environ 160 millions de dollars à Barbie pour prendre cette place, et l'engouement est tel qu'il est plus que probable que le film de Greta Gerwig y accède.