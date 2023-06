Barbie : la condition improbable de Margot Robbie pour jouer dans le film

Lorsque Greta Gerwig lui a proposé le rôle principal de "Barbie", Margot Robbie a assuré à la réalisatrice qu'elle était prête à "suivre sa vision", à une condition pour le moins surprenante mais cohérente.

Barbie : la célèbre poupée débarque dans le monde réel

Réalisatrice de Lady Bird et Les Filles du docteur March, Greta Gerwig s'attaque désormais à la poupée la plus célèbre au monde, commercialisée par Mattel depuis 1959. Comédie coécrite avec Noah Baumbach (Frances Ha, Marriage Story), le long-métrage semble débuter dans le monde idyllique de Barbieland, où Barbie (Margot Robbie) et ses amies Barbie (Dua Lipa), Barbie (Emma Mackey), Barbie (Nicola Coughlan) ou encore Barbie (Issa Rae) profitent du beau temps et se réunissent pour créer des chorégraphies entraînantes.

Barbie ©Warner Bros.

Lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle ne parvient plus à léviter et qu'elle a les pieds plats, Barbie rend visite à Barbie (Kate McKinnon) pour comprendre ce qui lui arrive. Barbie conseille alors à Barbie d'aller dans Le Vrai Monde. Après avoir fait une longue route au côté de Ken (Ryan Gosling), l'héroïne débarque dans un univers beaucoup plus cruel et nettement moins éclatant. Un monde où les problèmes ne se règlent pas en un claquement de doigts et où la police existe.

L'unique condition de Margot Robbie

Au vu des bandes-annonces délirantes du film, Margot Robbie a visiblement trouvé un nouveau rôle à la hauteur de son talent avec Barbie. De passage dans le Kelly Clarkson Show, Margot Robbie a assuré ne pas avoir hésité à participer au long-métrage de Greta Gerwig, déclarant d'emblée à la réalisatrice qu'elle suivrait "sa vision", mais à une condition.

Barbie (Margot Robbie) - Barbie ©Warner Bros.

La comédienne a expliqué dans le talk-show avoir demandé à la cinéaste :

S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que nous pourrions avoir une Dreamhouse où elle aurait un toboggan qui irait de sa chambre jusqu'à sa piscine ? Parce que c'est mon objectif dans la vie.

Un souhait improbable mais cohérent étant donné que rien n'est impossible à Barbieland, et que Greta Gerwig a exaucé. Barbie est à découvrir au cinéma dès le 19 juillet 2023.