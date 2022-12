Barbie : le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling se dévoile dans un formidable teaser

Le très attendu "Barbie", avec Margot Robbie dans le rôle-titre et Ryan Gosling dans le rôle de Ken, se dévoile dans une première bande-annonce géniale, où un déluge de plastique et de couleur rose succède à un hommage parodique à "2001, L'odyssée de l'espace".

Barbie avec Margot Robbie, premières images

En se lançant dans le premier film en prises de vues réelles sur le personnage de Barbie, Greta Gerwig ne pouvait pas aborder le sujet sans une certaine distance. La célèbre poupée de la firme Mattel, apparue dans les magasins en 1959, est en effet une création parmi les plus iconiques de la pop culture et a déjà de nombreuses adaptations en séries et longs-métrages d'animation. Elle apparaît par ailleurs dans Toy Story 2 et Toy Story 3, accompagnée de son pendant masculin Ken dans ce dernier.

Il y a le jouet et son histoire, sa dimension révolutionnaire et fantasmée, et son évolution qui est un témoin de l'évolution plus globale de nos sociétés. Ainsi, Greta Gerwig, accompagnée de Noah Baumbach à l'écriture, devait forcément adopter un parti pris très marqué.

Barbie ©Warner Bros.ilm "Barbie

De "2001" au monde de Barbie

Sans livrer beaucoup de détails, la première bande-annonce de Barbie assume à fond un second degré réjouissant, et c'est en soi déjà bien suffisant. Pour introduire Barbie et rendre hommage à son empreinte laissée dans la culture, Greta Gerwig a en effet réalisé un hommage à 2001, L'odyssée de l'espace, en reprenant la fameuse scène d'introduction. Ici, les singes sont remplacés par des petites filles. Celles-ci, plutôt que de découvrir le monolithe noir du film de Stanley Kubrick, admirent une poupée géante, la fameuse Barbie interprétée par Margot Robbie. Avant de se saisir de leurs anciennes poupées pour les fracasser les unes contre les autres.

Cette séquence précède quelques plans qui sont autant d'aperçus séduisants de Barbie et Ken dans leur monde. Du rose et du fluo, de la danse, des interprétations appuyées... On a hâte d'en découvrir plus, ce qui, on l'espère, ne devrait pas trop tarder à l'occasion de la diffusion d'une bande-annonce plus étendue. Au casting, autour de Robbie et Gosling, on retrouve notamment Michael Cera et Kate McKinnon, Will Ferrell, Emma Mackey, Issa Rae, America Ferrera et Hari Nef, Emerald Fennell, Rhea Perlman et Simu Liu.