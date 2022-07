Barbie : le Ken de Ryan Gosling sera sans villa et sans poney

Interrogé sur son personnage de Ken dans le très attendu "Barbie", Ryan Gosling a glissé une définition pour le moins intrigante... De quoi nourrir un peu plus l'impatience autour de ce projet énigmatique.

D'assassin de la CIA à la poupée

Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, alors en promotion pour The Gray Man, Ryan Gosling a dit quelques mots sur le très attendu Barbie de Greta Gerwig, dans lequel il incarne Ken, aux côtés de Margot Robbie dans le rôle-titre. Attendu en France le 19 juillet 2023, ce Barbie est une belle énigme. On connaît son casting, un ensemble de tout premier choix, on sait qu'il y a de la danse et du roller, mais au-delà, on nage dans la plus parfaite des ignorances.

Barbie ©Warner Bros.

Heureusement, le flegmatique et enfin de retour Ryan Gosling est sorti du silence pour évoquer son personnage. Et, sorti du silence, c'est déjà un événement en soi pour l'acteur de Drive, Only God Forgives, ou encore First Man, s'étant fait une spécialité d'en dire le moins possible pour en transmettre le plus. Mais revenons à nos célèbres poupées. Interrogé sur son rôle dans le film de Greta Gerwig, le compagnon d'Eva Mendes a déclaré :

Je pense que la vie de Ken est plus difficile que celle du "Gray Man". Ken n'a pas d'argent, pas de boulot, pas de voiture, il n'a pas de maison. Il traverse des choses difficiles.

Vu ce que son personnage endure dans le film des frères Russo, à découvrir le 22 juillet 2022 sur Netflix, si on prend Ryan Gosling au mot, il vient d'établir le portrait de Ken dans sa version "sans-abri", encore jamais vu dans les magasins de jouets ni dans la foule des productions d'animation Barbie à destination du jeune public (vous savez, ces choses aux graphismes très très low-cost...).

Un jouet dans le monde réel

L'acteur ne s'arrête pas là, et suggère habilement que la surprise va être de taille. Le tout dans une langue de bois experte, mais qui oserait reprocher quoi que ce soit à Ryan Gosling ? (mis à part le géant du jouet Mattel, prêt à le ruiner puis à l'éliminer de la surface de la terre au cas où il en révèlerait trop, ndlr).

Ce n'est pas ce que vous pensez, à moins que ce soit ce que vous pensez... Peut-être que vous savez ce que c'est, mais je ne pense pas que c'est ce à quoi vous pensez. Attendez, de quoi on parle exactement ?

Sacré Ryan ! Il en aura dit juste ce qu'il faut pour qu'on n'y comprenne à peu près rien, et couvrir ses arrières. Mais en y regardant de plus près, le fait que Ken soit démuni vient nourrir la rumeur que les deux personnages pourraient être des jouets catapultés, d'une manière ou d'une autre, dans le monde réel. Et donc s'y trouveraient sans leur vie de rêve, comprenant voitures de luxe, villas et poneys. Dans cette optique, la fameuse course de rollers photographiée pourrait avoir commencé dans leur monde de jouets, et par on ne sait quelle sorcellerie, se poursuivre et se terminer dans le monde réel...