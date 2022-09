Barbie : Margot Robbie a vécu le moment le plus humiliant de sa vie

Après Lady Bird (2018) et Les Filles du docteur March (2020), Greta Gerwig a décidé de se lancer dans un prochain projet pour le moins original et inattendu. Le film Barbie ! Pas un biopic sur la création de la célèbre poupée, mais bien une aventure mettant en scène en live action le personnage. Pour l'accompagner dans ce projet fou, la réalisatrice peut compter sur un très joli casting.

Margot Robbie incarnera la fameuse Barbie tandis que Ryan Gosling va l'accompagner en Ken. Will Ferrell sera lui le méchant du film, tandis qu'Emma Mackey, Issa Rae, America Ferrera, Michael Cera ou encore Kate McKinnon ont été annoncés dans des rôles encore inconnus.

Rapidement après le début de la production, des clichés du tournage sont apparus sur Internet. Le public a alors pu découvrir Margot Robbie et Ryan Gosling dans des tenues pour le moins colorées, très 80's, avec du rose, du bleu et du jaune fluo. Des photos assez géniales qui laissent penser à un ton décalé de la part de Greta Gerwig. Néanmoins, sa star n'a pas vécu ça très bien.

En promotion pour le film Amsterdam, la comédienne a été interrogée par Jimmy Fallon sur ces fameuses photos. Et elle a avoué s'être sentie "mortifiée" et "humiliée".

Je ne peux pas vous dire à quel point on était mortifiés. On dirait qu'on s'amuse et qu'on rigole, mais on était en train de mourir à l’intérieur. On mourrait. Je me disais : c’est le moment le plus humiliant de ma vie.