Barbie : Margot Robbie donne des nouvelles du film

Oui vous avez bien lu ! Margot Robbie va prochainement interpréter Barbie dans un film en live action. La poupée, idole de plusieurs générations, va avoir droit à son propre long-métrage. Et l'équipe technique derrière ce projet inédit est assez impressionnante...

Barbie : la reine des poupées

Barbie, la poupée la plus vendue de tous les temps, est née en 1959, de l'imaginaire de Ruth Handler. Elle, et son mari Elliot Handler, sont les fondateurs de la marque Mattel, créée en 1945. Ruth Handler imagine Barbie tandis que sa fille, Barbara, joue avec une poupée rapportée de Suisse. Alors vice-présidente et responsable du secteur marketing de la firme, elle se bat pour commercialiser Barbie, et créer une icône féminine pour toutes les petites filles de la planète. Sans trop y croire, Elliot lance la production de quelques exemplaires de cette poupée mannequin, proposés lors d'un salon international du jouet. Le public semble intrigué par cette étonnante poupée, qui mesure alors 29 centimètres, et porte un maillot de bain rayé noir et blanc, des talons hauts, des lunettes de soleil et des boucles d'oreilles. Le designer de l'objet, Jack Ryan, imagine des sourcils en accent circonflexe et un visage neutre pour laisser les utilisateurs lui donner les expressions qu'ils désirent. Barbie ne sourira qu'en 1971.

Barbie ©Mattel

Tandis que personne n'y croit vraiment, quelques enseignes américaines acceptent de la commercialiser. Les petites filles tombent littéralement amoureuses du produit et plus de 300 000 exemplaires sont vendus en quelques semaines. Et le rythme de production ne parvient plus à suivre la cadence. Par la suite, le produit est développé. Mattel crée Ken, son petit-ami, et d'autres versions de Barbie. Puis elle devient noire, latino ou encore asiatique. Elle change de poids, de taille et de design régulièrement pour coller à un souci de diversité. Bref, Barbie devient la reine des poupées.

Une adaptation avec Margot Robbie

Et qui dit reine des poupées entraîne obligatoirement une adaptation cinématographique. Si la bimbo a déjà eu de nombreuses adaptations en animation, elle n'a jamais pris forme humaine à l'écran. Et c'est Margot Robbie elle-même qui vient remédier à cet affront puisqu'elle est productrice majoritaire du projet, via sa boîte de production LuckyChap. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce projet a rameuté quelques têtes brillantes du Hollywood actuel. En effet, Margot Robbie a réussi à convaincre Greta Gerwig (Lady Bird, Les Filles du Docteur March) de réaliser le film, sur un scénario de Noah Baumbach (Marriage Story). Rien que ça !

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, la comédienne a lâché quelques indices sur son futur film Barbie. Elle promet que ce long-métrage sera totalement inédit et inattendu. Et que les spectateurs ne sont pas du tout prêts :

Barbie est représentative de beaucoup de préjugés. Avec le nom lui-même, les gens ont immédiatement une idée en tête. Surtout avec moi dans le rôle. Mais notre objectif est de donner quelques chose d'inédit, assez loin de ce que pensent les spectateurs.

Le Loup de Wall Street ©Paramount Pictures

Normalement, Margot Robbie ne devrait pas proposer la représentation d'une femme superficielle et insipide. Après tout, elle est l'interprète de Harley Quinn, une protagoniste pour le moins indépendante. Peut-être qu'elle suivra les pas du personnage DC pour écrire la nouvelle transcription de Barbie. Le producteur partenaire de Margot Robbie, Josey McNamara a appuyé les propos de l'actrice, en tentant de rassurer les spectateurs circonspects de cet étonnant projet :

Et puis Barbie, c'est en quelque sorte notre mont Everest. Comme Margot l'a dit, vous pensez savoir ce qu'est ce film avec Margot en tant que Barbie, mais Greta et Noah l'ont renversé, et nous sommes impatients de le présenter.

Reste à savoir si ce projet tiendra réellement la route. Réponse prochainement car pour le moment, le film n'a pas encore de date de sortie.