Barbie : Margot Robbie et Ryan Gosling se tournent autour dans le nouveau trailer

"Barbie", le prochain film de Gerta Gerwig se révèle dans sa nouvelle bande-annonce. Margot Robbie et Ryan Gosling se dévoilent un peu plus dans la peau de Barbie et Ken, dans une aventure qui promet d'être décalée, impertinente et déroutante.

Barbie : gros casting en perspective

Après Nights and Weekends (2008), Lady Bird (2017) et Les Filles du Docteur March (2019), la cinéaste américaine Greta Gerwig est de retour avec son quatrième long-métrage : Barbie. Une œuvre inattendue qui adapte sur grand écran les aventures des célèbres jouets pour enfant. La nouvelle bande-annonce de Barbie met en avant le fonctionnement de BarbieLand. Un lieu féerique où tout le monde s'amuse, uniquement composé de différentes versions de Barbie et de Ken.

Margot Robbie est Barbie © Warner Bros

Côté casting, la Warner, qui distribue le film, a mis le paquet. Outre Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux, le reste de la distribution n'est pas en reste et se compose notamment de Issa Rae (Barbie présidente), de Kate McKinnon (Barbie gymnaste), de la chanteuse Dua Lipa (Barbie sirène), d'Alexandra Shipp (Barbie écrivain), d'Emma Mackey (Barbie physicienne), ou encore de Michael Cera, d'Helen Mirren et de Simu Liu dans une autre version de Ken.

Une bande-annonce étonnante

Cette nouvelle bande-annonce en dévoile davantage sur l'intrigue de Barbie. D'après ces nouvelle images, Barbie (Margot Robbie) et Ken (Ryan Gosling), en pleine crise existentielle, vont tenter de quitter BarbieLand pour découvrir le monde au delà des murs roses bonbons de leur prison dorée. Le synopsis officiel indique ainsi :

« A BarbieLand, bous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken ».

D'après ces images inédites, Barbie devrait en partie s'inspirer de l'excellent The Truman Show, dans lequel le personnage de Jim Carrey découvre peu à peu que son existence est un mensonge et qu'il est en fait le personnage d'une télé réalité. La bande-annonce nous apprend en effet que Ken et Barbie sont pourchassés par le PDG de Mattel, campé par Will Ferrell. Ce dernier va sans doute se battre pour empêcher le duo de quitter BarbieLand et de prendre son indépendance.

Sans surprise le film de Greta Gerwig devrait aborder le problème de la place de la femme dans la société, devrait questionner notre mode de vie urbain, et va, surtout, être une œuvre pop, étonnante et bourrée d'humour noir. On se donne rendez-vous le 19 juillet 2023 pour visiter BarbieLand dans toutes les bonnes salles obscures.