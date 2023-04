Barbie : Margot Robbie était convaincue que le film ne pourrait pas se faire

Après avoir lu le scénario de "Barbie", Margot Robbie pensait qu'aucun studio n'allait accepter de produire le film de Greta Gerwig. Pourtant, le long-métrage est bien attendu dans les salles le 19 juillet prochain.

Barbie, l'étonnant projet de Greta Gerwig

Après Lady Bird (2018) et Les Filles du docteur March (2020), le prochain film de Greta Gerwig est très attendu. En partie parce que la réalisatrice a jusqu'à présent amplement convaincu derrière la caméra. Mais surtout parce que son nouveau projet est, sur le papier, assez improbable. Avec Barbie, la cinéaste s'attaque à l'une des grandes figures des jouets pour enfants. La célèbre poupée commercialisée par Mattel depuis 1959.

Cependant, ceux qui connaissent un peu la personnalité de Greta Gerwig savaient que le film ne pouvait pas être un biopic classique sur l'entreprise ou la création de la poupée. Et cela s'est vite confirmé en voyant les premières bandes-annonces. Dans le long-métrage, on découvrira une Barbie incarnée par Margot Robbie qui vit son monde très coloré au milieu d'autres Barbie et d'une multitude de Ken, dont un joué par Ryan Gosling. Tous les deux vont alors partir à l'aventure dans le monde réel...

Margot Robbie n'y croyait pas

Margot Robbie s'est récemment exprimée sur le film auprès de BAFTA (via Deadline). Elle a expliqué avoir été particulièrement surprise que le Barbie de Greta Gerwig puisse se faire. D'autant plus avec un gros studio comme Warner Bros. derrière. Pour elle, bien qu'elle ait trouvé le scénario très bon, il semblait inconcevable que la réalisatrice puisse avoir le feu vert pour son projet.

La première fois que j'ai lu le scénario de Barbie, ma réaction a été de me dire : "Ah ! C'est tellement bien. Quel dommage qu'il ne puisse jamais se faire. Parce qu'ils ne nous laisseront jamais faire ce film".

Pourtant, Warner Bros a bel et bien validé ce scénario. Malheureusement, la comédienne ne donne pas davantage de précision sur ce qui, dans le script, aurait pu d'après elle faire tilter le studio - ce qui au passage est un bon moyen de promouvoir le film. Outre le fait d'ironiser sur les célèbres poupées, il se pourrait donc que Barbie prenne une direction audacieuse que les bandes-annonces ont pour l'instant cachées.

Margot Robbie - Barbie ©Warner Bros.

Deadline rappelle également qu'en novembre dernier Greta Gerwig avait fait part de sa crainte au moment de se lancer dans l'écriture du scénario. Elle aurait même pensé à un instant que cela pouvait mener à "une fin de carrière", et c'est justement ce qui a renforcé sa motivation à faire ce film.

Dans tous les cas, étant donné l'engouement autour de Barbie, bien aidé par un casting également composé de Will Ferrell, Emma Mackey, Issa Rae, America Ferrera, Michael Cera ou encore Dua Lipa, on se dit que Warner Bros. a bien fait de parier sur ce projet. Il sera à découvrir le 19 juillet 2023 dans les salles.