Barbie : Ryan Gosling (Ken) répond à ses détracteurs

Ryan Gosling trop âgé pour jouer Ken dans le film "Barbie" face à Margot Robbie ? L'acteur a tenu à répondre à ces critiques dans une récente interview accordée au magazine GQ avant la sortie du long-métrage le 19 juillet prochain.

Barbie : l'événement ciné de l'été avec Ryan Gosling et Margot Robbie

Le 19 juillet 2023 s'annonce comme une date bénie pour les cinéphiles du monde entier. En effet, c'est ce jour-là que sortiront deux des plus gros films de l'année : Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig. L'un comme l'autre affiche un casting de luxe mais c'est probablement le deuxième qui remporte la Palme de la distribution la plus glamour en affichant Margot Robbie dans le rôle de la mythique poupée Barbie, et Ryan Gosling dans la peau de son fidèle acolyte, Ken.

Après avoir passé toute leur existence dans le monde féerique de Barbieland, les deux héros partiront à la découverte du monde réel, dans un long-métrage qui s'annonce comme un mélange de The Truman Show et du Magicien d'Oz. Évidemment, le film aura différents degrés de lecture, et un fort message féministe devrait être présent. Vous l'aurez compris, il ne s'agira pas d'un film qui relate la création de la célèbre poupée, mais plus ce qu'elle a représenté à travers les générations.

Ken (Ryan Gosling) et Barbie (Margot Robbie) © Warner Bros. Pictures

Ryan Gosling répond aux critiques sur son casting

Ryan Gosling apparaît comme étant le choix parfait pour faire face à Margot Robbie dans le rôle de Ken. Pourtant, de nombreuses critiques à son encontre ont émergé depuis l'annonce de son casting, notamment en raison de son âge (42 ans), qui serait trop élevé pour certains. Et le comédien a tenu à leur répondre dans une interview donnée à GQ Magazine.

Si les gens ne veulent pas de mon Ken, c'est pas grave, il y en a plein d'autres ! (...) ça me fait rire quand même parce que personne n'en avait rien à faire de Ken jusqu'à présent et là c'est comme si les gens étaient attachés à lui ! (...) Si vous étiez si attachés à lui, vous vous seriez rendu compte que personne n'était attaché à lui, même Barbie. Voilà, l'hypocrisie est exposée. C'est pourquoi son histoire doit être racontée

a expliqué Ryan Gosling sur le ton de l'humour, en ajoutant qu'il se sentait protecteur de ce personnage à présent, et qu'il voulait le rendre fier.