Barbie : Ryan Gosling pour incarner Ken ?

Qui pour incarner Ken face à Margot Robbie dans le long-métrage "Barbie" ? C'est la question que l'on se posait et Warner a décidé de jouer la sécurité proposant le rôle à Ryan Gosling. Difficile d'imaginer mieux placé pour tenir un tel rôle.

Margot Robbie va devenir Barbie au cinéma

Lancée dans le commerce à la fin des années 1950, la poupée Barbie a traversé les époques, en prenant différentes allures. Elle sera prochainement à (re)découvrir dans les salles obscures, sous les traits de Margot Robbie, dans une adaptation surprenante en long-métrage. Un projet qui a tout pour susciter de la curiosité, car en plus du matériau d'origine et de l'actrice principale, c'est Greta Gerwig qui sera derrière la caméra pour emballer un scénario co-écrit avec Noah Baumbach.

Alors qu'on aurait pu craindre que l'entreprise devienne une sorte de produit purement commercial destiné à booster les ventes des poupées, elle devient dès lors bien plus intéressante avec tous les talents impliqués. Il y a effectivement quelque chose à faire en ces temps qui courent, pour s'emparer de toute l'imagerie Barbie pour développer un discours féministe ou, du moins, en phase avec notre ère. C'est ce qu'on attend de quelqu'un comme Greta Gerwig, qui a déballé jusqu'alors une réelle sensibilité pour filmer des personnages féminins.

Naomi Belfort (Margot Robbie) - Le Loup de Wall Street ©Metropolitan FilmExport

Ryan Gosling en Ken ? Une évidence

Devant la caméra, Margot Robbie colle parfaitement au rôle. On a aucun mal à l'imaginer en Barbie, avec son physique et son talent. D'après Deadline, un autre choix d'une évidence folle a été fait pour le casting. Le média américain annonce que Ryan Gosling est en négociation pour s'emparer du rôle de Ken, le célèbre compagnon de la poupée.

À l'image de ce probable future partenaire de jeu, il a totalement le profil pour donner vie à ce personnage. On dira même que nous sommes presque dans le cliché avec ce duo de stars, mais on attend justement du film qu'il parvienne à afficher plus de complexité dans son propos. Ryan Gosling a, dans un premier temps, refusé le rôle, à cause d'un emploi du temps trop chargé. La situation a changé et sa participation semble en très bonne voie pour se concrétiser. Warner Bros a notamment insisté pour obtenir ses services et on peut le comprendre.

Les préparatifs avancent et le tournage de Barbie pourrait donc se dérouler quelque part en 2022. Aucune date de sortie n'est encore planifiée à l'heure actuelle. Une arrivée en 2023 apparaît comme l'issue la plus plausible.