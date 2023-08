Barbie : un baiser entre Barbie et Ken était-il prévu ? Ryan Gosling a la réponse

Barbie et Ken, respectivement incarnés par les canons de blondeur Margot Robbie et Ryan Gosling, ne s'embrassent pas dans le film "Barbie". Interrogé sur le sujet, Ryan Gosling a expliqué pourquoi l'absence d'un baiser entre les deux était tout à fait justifiée.

Barbie, une romance pas comme les autres

Sans contestation possible, Barbie de Greta Gerwig est le grand succès de l'été 2023, et devrait être celui de l'année avec son score phénoménal au box-office. À ce jour, le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling frôle le 1,2 milliard de dollars de recettes, et devrait encore gagner des dizaines de millions dans les semaines à venir. C'est que l'histoire en live action de la poupée, et aussi de sa version masculine, passionne le public.

En voyage dans le monde réel, le "couple" de jouets va vivre plusieurs péripéties, et s'opposer une fois revenus à Barbie Land. Il y a une ébauche de flirt entre les deux, bien qu'en tant que jouets ils ne savent pas comment s'y prendre, et l'absence d'un baiser entre Barbie et Ken n'a ainsi pas manqué de surprendre les spectateurs.

Barbie ©Warner Bros.

Interrogés par le magazine People, Margot Robbie et Ryan Gosling se sont exprimés sur le sujet. L'actrice a raconté avec humour que ses amies lui avaient dit : "Tu as fait tout un film avec lui et tu ne l'as pas embrassé ? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi ? On pensait que c'était ta mission sur ce coup-là."

Ryan Gosling a lui détaillé un peu plus sérieusement les coulisses de ce baiser qui ne s'est pas fait entre Barbie et Ken, bien que toute l'équipe y ait pensé.

"Les personnages ne savent pas comment faire"

L'acteur de Drive et de Blade Runner 2049 a ainsi suggéré que la condition de leurs personnages - des jouets ignorant à peu près tout des comportements dans la réalité - interdisait un baiser "normal".

Ils ne savent pas comment faire. C'était très drôle d'essayer de comprendre ce que pourrait être leur manière de s'embrasser. Je suis très heureux que tout ça soit passé à la trappe !

En effet, si lorsqu'on joue à Barbie et Ken, on peut coller les jouets l'un contre l'autre, leurs quelques articulations ne leur permettent pas de s'enlacer véritablement. Ainsi, si baiser il y avait eu, respectant cette physique rigide, il aurait été peut-être drôle, mais très vraisemblablement ridicule...