Barbie : une première photo pour le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling

La vie en plastique semble fantastique pour Margot Robbie. C'est du moins ce que laisse penser le premier aperçu de "Barbie", sur lequel aucun détail n'a été laissé au hasard.

Barbie : un casting hallucinant

Après Lady Bird et Les Filles du docteur March, Greta Gerwig change complètement de registre. Avec Barbie, la comédienne et réalisatrice met en scène un film live sur la célèbre poupée commercialisée par Mattel à partir de 1959. La cinéaste signe également le script de cette comédie coécrite avec son compagnon Noah Baumbach.

Margot Robbie se glisse dans la peau du jouet iconique. Pour le moment, aucun synopsis n'a été dévoilé à propos de son aventure. Néanmoins, tout laisse penser que Barbie devrait croiser l'amour de sa vie dans le long-métrage. Ryan Gosling prête effectivement ses traits à Ken, le célèbre petit copain de la poupée.

Emma Mackey, Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Alexandra Shipp et Issa Rae complètent l'impressionnante distribution du projet, toujours en tournage selon IMDb. Barbie ne dispose pas encore d'une date de sortie en France. Aux États-Unis, il est attendu le 21 juillet 2023 dans les salles obscures.

Une première photo de Margot Robbie

Lors de la CinemaCon organisée à Las Vegas, Warner Bros. a dévoilé un premier aperçu du long-métrage, et plus précisément de Margot Robbie dans la peau de Barbie. Les cheveux blonds, les vêtements bleus assortis, le serre-tête à pois... Tous les détails sont présents sur ce cliché, sur lequel le personnage affiche un sourire éclatant dans une décapotable rose.

Une photographie qui semble annoncer un univers ultra coloré, en accord avec l'historique de la poupée, ainsi qu'une énergie comique que l'on devine notamment à travers l'aspect factice du véhicule et de son pare-brise en plastique. Après cette présentation particulièrement alléchante, il ne reste plus qu'à espérer que Barbie soit fantastique. En attendant, Margot Robbie sera bientôt à l'affiche des prochains projets de David O. Russell et Damien Chazelle, Canterbury Glass et Babylon. Ryan Gosling portera quant à lui le film d'action The Gray Man orchestré par les frères Russo.