Barbie : une star de "Dune" aurait dû avoir un caméo "spécial"

Greta Gerwig a révélé qu'elle avait prévu dans "Barbie" des caméos particuliers pour deux jeunes stars du cinéma, qu'elle connaît bien. Malheureusement, les plannings serrés des uns et des autres en ont décidé autrement...

Poupées-stars

Le film Barbie, carton de l'été 2023, dispose d'un casting royal. Pour Barbie et Ken, ce sont Margot Robbie et Ryan Gosling qui se chargent de leur incarnation. Pour les autres Barbie et autres Ken, on compte notamment Simu Liu, Emma Mackey, Kate McKinnon, Issa Rae, Dua Lipa, Kingsley Ben-Adir ... On retrouve aussi Will Ferrell, America Ferrara, la voix d'Helen Mirren, et même un caméo de John Cena. Une prestigieuse distribution qui aurait pu l'être encore plus, comme l'a tout récemment révélé Greta Gerwig. En effet, la réalisatrice a expliqué au micro de CinemaBlend que, initialement, Saoirse Ronan et Timothée Chalamet devaient faire une apparition dans Barbie.

Paul Atréides (Timothée Chalamet) - Dune ©Warner Bros.

Une actrice et un acteur qu'elle connaît bien, pour les avoir dirigés tous les deux dans Lady Bird en 2017 et en 2019 dans Les Filles du docteur March. Elle explique ainsi au sujet de l'actrice américano-irlandaise :

Ça aurait forcément été une petite participation, parce que Saoirse était en production au même moment, et d'ailleurs je suis hyper fière d'elle pour ça. C'est évidemment brillant. Ça aurait été un caméo spécial. Et j'allais aussi faire un caméo spécial avec Timmy (Timothée Chalamet, ndlr). Ils n'ont pas pu venir, et j'ai été très agacée ! Mais je les aime tellement, c'est comme faire quelque chose sans mes enfants. Enfin, je ne suis pas leur mère, mais je le vis un peu comme ça.

Timothée Chalamet coincé entre Wonka et Dune 2

Timothée Chalamet n'aurait pas dépareillé dans une énième version de Ken - si c'était le plan -, mais malheureusement son planning a rendu la chose impossible. En effet, au moment où le tournage de Barbie a pris place, entre fin mars et mi-juillet 2022, il venait de terminer les prises de vue de Wonka et allait commencer celles de Dune, deuxième partie. Deux films Warner Bros, comme l'est Barbie, et probablement que les studios n'ont pas voulu se mélanger les pinceaux et préserver leur acteur, rôle principal de ces deux grosses productions. Cependant, Timothée Chalamet, comme Greta Gerwig l'a raconté à Hollywood First Look, est venu visiter le plateau de Barbie et a émis le regret de ne pas en être.

Timothée est venu sur le tournage, et il a dit "J'aurais dû être dans ce film", et j'ai répondu : "Je sais ! Pourquoi tu n'y es pas ?"

Deux rendez-vous manqués que la réalisatrice regrette, mais il y a fort à parier que de nouveaux ont été pris pour une potentielle suite...