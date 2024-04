Bastion 36 : la suite du film culte d'Olivier Marchal dévoile son intrigue et son casting

Olivier Marchal a lancé le tournage de "Bastion 36", qui sans en être une suite directe nous ramènera dans l'univers de son "36 quai des Orfèvres". Une partie du casting et l'intrigue du film ont été dévoilées.

La suite de 36 quai des Orfèvres avance

Olivier Marchal et Netflix, c'est une affaire qui roule. Après Bronx et son prolongement libre avec la série Pax Massilia, l'acteur et réalisateur a du succès sur la plateforme de streaming. C'est ainsi sur Netflix qu'on pourra prochainement découvrir son nouveau film, qui fera forcément parler de lui : Bastion 36.

36 quai des Orfèvres ©Gaumont

Prévu pour 2025, Bastion 36 fera indirectement suite à 36 quai des Orfèvres, sorti en 2004 et plus grand succès d'Olivier Marchal, porté par un casting flamboyant composé notamment de Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André Dussollier. Distingué par 8 nominations aux César 2005, 36 quai des Orfèvres racontait la "guerre des polices" menée par deux hommes, d'un côté le patron de la BRB, de l'autre celui de la BRI, tous les deux en concurrence pour devenir le nouveau patron du "36". A priori, Bastion 36 devrait réactualiser le même principe, celui d'un conflit - violent - entre différents services de police.

Yvan Attal et Tewfik Jallab au casting

Actuellement en tournage, des premier noms sont officiellement attachés au casting du film Bastion 36. Selon Deadline, ce nouveau film policier sera porté par Victor Belmondo, Tewfik Jallab, Yvan Attal, Juliette Dol et Soufiane Guerrab.

Olivier Marchal rappelle donc Tewfik Jallab, star de sa série Pax Massilia. Juliette Dol est aussi déjà sensibilisée au style d'Olivier Marchal, puisqu'elle faisait partie du casting de sa mini-série Section Zéro, diffusée en 2016. Soufiane Guerrab a lui participé à la quatrième saison de Braquo, sortie aussi en 2016 et dernière saison de la série créée en 2009 par Olivier Marchal. Pour Victor Belmondo et Yvan Attal, c'est en revanche une première dans l'univers de l'ex-flic devenu spécialiste du genre policier.

Il apparaît aussi, au travers d'annonces de casting de figurants mais sans que ce soit confirmé, que Sofiane Zermani, récemment vu dans Le Salaire de la peur, serait au casting de Bastion 36.

Un synopsis dévoilé

En plus du casting, on connaît aussi maintenant l'histoire de Bastion 36, qui est adaptée du roman Flics Requiem de Michel Tourscher. L'intrigue se déroule à Paris, où l'officier expérimenté de la BRI Antoine Cerda est transféré à la BRB après une sanction de l'IGPN. Ce faisant, il se met à dos à son ancienne unité et ses anciens collègues, dirigée par Sami Belkaïm.

Quand deux flics de la BRI sont tués en moins de 24h et qu'un troisième disparaît mystérieusement, Antoine Cerda se lance dans sa propre enquête, qui va révéler une rivalité intense entre la BRI et la BRB et l'entraîner dans un terrible engrenage...