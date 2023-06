Batman : après "The Flash", Andy Muschietti va réaliser un film sur le Chevalier Noir

Après avoir fait revenir Ben Affleck et Michael Keaton dans le rôle du Chevalier Noir avec "The Flash", Andy Muschietti n'en a pas terminé avec Batman. Le cinéaste réalisera prochainement "The Brave and the Bold", dans lequel Bruce Wayne fera équipe avec son fils Damian, alias Robin.

The Flash : une grosse réunion de super-héros

Après une production extrêmement mouvementée, marquée par les frasques violentes d'Ezra Miller et les hésitations de Warner Bros. vis-à-vis de la promotion du blockbuster, The Flash est enfin sorti au cinéma. Un long-métrage dans lequel Barry Allen découvre les joies et surtout les dangers du multivers en remontant le temps pour modifier le passé.

Batman (Michael Keaton) - The Flash ©Warner Bros.

En prenant cette décision risquée, Flash croise de nombreuses figures emblématiques de l'univers DC, à commencer par une autre version de lui-même, mais aussi le Batman incarné par Ben Affleck et celui interprété par Michael Keaton, ou encore Supergirl (Sasha Calle) et le terrible général Zod (Michael Shannon). Un spectacle bourré de caméos et d'effets visuels orchestré par Andy Muschietti, réalisateur des films d'horreur Ça et Mama.

Andy Muschietti réalisera The Brave and the Bold

Alors que son premier film de super-héros vient donc de sortir, le cinéaste s'apprête à collaborer à nouveau avec Warner et DC. Selon Variety, Andy Muschietti mettra en scène The Brave and the Bold, qui introduira un nouveau Batman dans le DC Universe repris en main par James Gunn et Peter Safran. Le long-métrage s'inspirera des comics écrits par Grant Morrison et sera centré sur une "Bat Family", évidemment composée de Bruce Wayne mais aussi de son fils Damian, qui fera équipe avec son père dans le costume de Robin.

Batman et Robin ©Warner Bros.

Concernant leur envie de confier le projet à Andy Muschietti, James Gunn et Peter Safran ont déclaré :

Nous avons vu The Flash avant même de prendre les rênes de DC Studios, et nous savions que nous avions là un réalisateur visionnaire et aussi un grand fan de DC. The Flash est un film magnifique - drôle, émouvant, passionnant - et l'affinité et la passion d'Andy pour ces personnages et ce monde résonnent à travers chaque image. Alors, quand est venu le temps de trouver un réalisateur pour The Brave and the Bold, il n'y avait vraiment qu'un seul choix.

Pour le moment, le projet n'a pas encore de scénariste, ni de casting. Le film n'aura aucun lien avec la franchise portée par Robert Pattinson. Aucune date de sortie n'a été annoncée.