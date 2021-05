Batman Begins : Cillian Murphy revient sur son audition du Chevalier Noir

Initialement, Cillian Murphy avait auditionné pour jouer le rôle de Batman dans la trilogie réalisée par Christopher Nolan entre 2005 et 2012. L’acteur revient sur cet épisode de manière lucide.

De Batman à l’Epouvantail

Avant de devenir une star du petit écran britannique avec Peaky Blinders, Cillian Murphy auditionnait chez Warner Bros pour devenir Batman dans Batman Begins. À cette époque, l’acteur irlandais commençait à être connu dans le cercle hollywoodien grâce à sa performance remarquée dans 28 jours plus tard. Néanmoins, le rôle va finalement revenir à Christian Bale, pour le succès que l’on connaît.

Pour Cillian Murphy, néanmoins, tout ne fut pas perdu puisqu’il incarna dans Batman Begins le terrifiant psychologue Jonathan Crane, plus connu sous le nom du super-vilain l’Epouvantail. Une fois de plus, l’acteur se distingue grâce à ses faux airs de gendre idéal. Cela va lui permettre ainsi de reprendre son rôle (avec un temps d’exposition plus réduit, toutefois) dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises.

Cette collaboration avec Christopher Nolan sur cette trilogie va d’ailleurs lui permettre d’être régulièrement contacté par ce dernier sur ses films suivants. On retrouve ainsi Cillian Murphy dans Inception (après The Dark Knight) et Dunkerque.

Cillian Murphy ne s’est jamais considéré comme un potentiel Batman

Dans une entrevue avec le magazine The Hollywood Reporter, Cillian Murphy est revenu sur cette audition que l’on peut retrouver dans un des bonus du coffret Blu-Ray The Dark Knight Trilogy : Ultimate Collector's Edition. Il délivre d’ailleurs son texte face à Amy Adams qui joue Rachel Dawes, pour les besoins de l’audition. L’acteur déclare tout d’abord avec humour qu’il n’était absolument pas au courant que son audition se soit retrouvée en ligne sur Internet. En effet, ce sont ses enfants qui lui ont montré sa performance (qu’il ne souhaitait d'ailleurs pas du tout revoir).

Bruce Wayne (Cillian Murphy) - Batman Begins ©Warner Brios

Le comédien poursuit en déclarant que de toute manière il n’était pas taillé pour le rôle :

Je ne crois pas que j'étais sur le point de décrocher ce rôle. Le seul acteur qui convenait, à ce moment-là, c’était Christian Bale, et il a tout déchiré. Donc, pour moi, c'était juste une expérience, et puis ça s'est transformé en autre chose. C'est devenu ce personnage, l'Épouvantail, et c'est devenu une relation de travail avec Chris. Je repense donc avec beaucoup, beaucoup d'affection à cette période, mais je ne me suis jamais, jamais, jamais considéré comme ayant l'étoffe d'un Bruce Wayne.

On pourra lui rétorquer que le seul acteur qui convient pour jouer Thomas Shelby dans Peaky Blinders aujourd’hui, c’est bel et bien lui. Actuellement, l’acteur est en pleine préparation pour reprendre une dernière fois son rôle dans l’ultime saison de la série. Côté cinéma, il est à l’affiche du film d’horreur Sans un bruit 2, prévu pour le 16 juin prochain dans les salles.