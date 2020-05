Batman : Ben Affleck de retour dans le costume après la Snyder Cut ?

Robert Pattinson étant le nouveau Bruce Wayne de "The Batman", Ben Affleck n'a plus l'occasion de reprendre le costume qu'il portait au début du DCEU. Avec la diffusion de la Snyder Cut de "Justice League" prévue en 2021, une rumeur laisse entendre qu'il aurait une chance de revenir en Batman sur HBO Max.

On ne parle que de la Synder Cut de Justice League en ce moment, version tant souhaitée par les fans du metteur en scène et de DC. Pour le Superman d'Henry Cavill et le Batman de Ben Affleck, c'est une nouvelle occasion de se montrer, alors qu'ils sont respectivement mal embarqués pour être dans d'autres films sur eux. Et si la livraison de la Snyder Cut était l'étape avant que Ben Affleck ne reprenne son rôle ? C'est ce que laisse penser une rumeur qui enfle sur internet et les réseaux sociaux. Que ce soit sur le forum participatif 4Chan ou sur le site The Culture Nerd, il se dit que la Warner et la maison mère AT&T veulent donner à l'acteur une nouvelle chance de donner vie à ce personnage emblématique de la galaxie DC.

Au cœur de cette rumeur, la plateforme HBO Max, qui doit accueillir la nouvelle version corrigée de Justice League. Ben Affleck pourrait revenir dessus avec un projet original qui s'inscrirait dans la continuité du film de Zack Snyder. Des précisions seraient souhaitées mais la rumeur demeure fragile et on ne sait pas trop à quoi s'attendre si quelque chose est effectivement sur le feu dans les coulisses. AT&T joue le jeu sur Twitter et affole les fans avec un teasing lié à Batman pouvant laisser penser que nous sommes à l'aube d'une révélation qui risque de chambouler le net.

Batman vs Deathstroke après la Snyder Cut ?

L'apparition de Deathstroke dans Justice League pourrait mener à une confrontation entre le méchant et Batman dans cet hypothétique autre projet. Telle est la piste la plus crédible en l'état actuel des choses. Le buzz autour de la Snyder Cut étant immense, dévoiler dans la foulée une série sur HBO Max serait un coup qui décuplerait l'excitation des fans. Un projet qui permettrait de voir une dernière fois (?) Ben Affleck en Batman, alors qu'il avait développé un film sur le personnage avant que Matt Reeves ne fasse sa proposition totalement indépendante de l'univers étendu avec Robert Pattinson. Tout ça reste de l'ordre de l'imaginaire tant qu'une confirmation ne tombe pas. Mais, ce qui est sûr, c'est que le Justice League voulu par Zack Snyder arrive en 2021.