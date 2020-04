Batman : Christian Bale a fait des essais dans le Batsuit de Val Kilmer

Les tests écrans de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan révèlent que Christian Bale a auditionné dans le costume de Val Kilmer dans « Batman Forever ». Retour en images sur cet essai inédit.

Aujourd'hui, Christian Bale est certainement le Bruce Wayne préféré des fans. De 2005 à 2012 il a endossé le costume de Batman à trois reprises dans l'excellente trilogie de Christopher Nolan. Un rôle devenu définitivement culte pour lequel il a évidemment auditionné. Pendant les tests écrans, l'acteur a porté le costume de Val Kilmer.

La trilogie de Christopher Nolan a rencontré un succès phénoménal. Les trois films ont rapporté approximativement 2,4 milliards de dollars au box-office. Quant à The Dark Knight, il a reçu 8 nominations aux Oscars dont deux statuettes : Meilleur acteur dans un second rôle pour Heath Ledger et le Meilleur montage sonore pour Richard King.

D'un Batman à l'autre

Val Kilmer a en effet interprété le super-héros dans Batman Forever. C'était en 1995 et il succédait ainsi à Adam West et à Michael Keaton pour être le troisième interprète officiel de Batman. Même si le film de Joel Schumacher n'est pas forcément très apprécié il est en quelque sorte devenu relativement culte pour son côté très kitsch et la présence de Jim Carrey dans le rôle de L'Homme Mystère.

Val Kilmer dans Batman Forever

Des tests écrans de Batman Begins ont été partagés sur YouTube à partir du compte vocazone. Ces images montrent Christian Bale auditionner pour le rôle de Batman. La particularité de cette situation, c'est qu'il porte le costume de Val Kilmer dans Batman Forever. La vidéo dévoile également Cillian Murphy et Eion Bailey tenter leur chance dans le costume du justicier. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir Cillian Murphy dans le rôle de Batman puisqu'il a finalement interprété l’Épouvantail dans la trilogie. La vidéo propose ensuite quelques tests écrans d'autres personnages comme Catwoman, Ra's al Ghul, Bane, ou encore Double Face.

Malgré quelques critiques initialement réticentes à voir Bale dans le rôle de Bruce Wayne il s'est avéré que l'acteur a proposé un Batman inédit et véritablement convaincant. Par la suite, c'est Ben Affleck qui a repris le flambeau à l'occasion de Batman V Superman et Justice League. Mais il a lui aussi ranger la cape. Le prochain acteur à camper le personnage sera donc Robert Pattinson dans le futur The Batman. Un projet très attendu par les fans du genre.