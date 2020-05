Batman et Robin : le scénariste revient sur l'échec du film

Akiva Goldsman, le scénariste des deux films Batman de Joel Schumacher revient sur cette époque sombre. Il donne quelques petits détails scénaristiques qui ne sont pas dans « Batman Forever » et revient sur l'échec de « Batman et Robin ».

En 23 ans de carrière, le scénariste Akiva Goldsman a eu le temps de s'imposer et de participer à des projets de grande envergure. Dernièrement, on a ainsi pu le voir aux génériques des séries Titans et Star Trek : Picard. Mais il est également célèbre pour avoir écrit Batman Forever et Batman & Robin, les deux films détestés de Joel Schumacher.

Un détail scénaristique n'est pas dans le film

En 1995, Joel Schumacher est chargé d'adapter la nouvelle version cinématographique de Batman. Il signe alors Batman Forever, avec Val Kilmer dans la peau de Bruce Wayne. Le long-métrage tente une approche beaucoup plus cartoon en hommage aux comics que les deux films assez sombres de Tim Burton. Mais Batman Forever reçoit un accueil critique glacial et ne rapporte que 336 millions de dollars au box-office. Pourtant, Warner Bros réitère l'expérience et donne une nouvelle fois la réalisation de Batman & Robin à Joel Schumacher. Val Kilmer est remplacé par George Clooney, et le résultat est encore pire que le précédent (et ne rapporte que 238 millions de dollars).

Au micro de Collider, Akiva Goldsman est récemment revenu sur son scénario de Batman Forever. Il affirme que son script était plus sombre et beaucoup plus profond que le rendu final. On apprend que certains éléments de son intrigue n'ont pas été conservés dans le film de Joel Schumacher :

Pour moi, Batman Forever était centré sur Bruce. Il trouvait le journal de son père et dans celui-ci était inscrit « Martha et moi voulons rester à la maison mais Bruce insiste pour aller voir un film ». Bruce découvrait alors que ses parents étaient morts par sa faute. Une culpabilité qu'il gardait tout au long du film. Rien de tout cela n'apparaît dans le montage final. Pourtant nous l'avons filmé. Mais selon Warner le public n'était pas intéressé par cette composante psychologique.

Pas sûr que cet élément aurait totalement sauvé le film du naufrage. Certes, le héros aurait sans doute été plus profond que la vision clownesque de Joel Schumacher, mais ça n'aurait sûrement pas évité la déroute du long-métrage.

« Nous ne voulions pas que ce soit mauvais »

Akiva Goldsman continue son intervention en se concentrant sur Batman & Robin. Il vient faire ses excuses pour le dérangement occasionné. Il assure qu'il ne pensait pas à l'époque que le long-métrage allait être aussi mauvais que ça :

Nous ne voulions pas que ce soit mauvais. Je le jure. Personne ne nous a dit que ce serait mauvais. Il y avait une bobine montée à la moitié du tournage. Elle avait l'air de proposer une approche sombre de manière très intéressante. Je ne sais pas où ça a raté. Vraiment, je suis juste désolé. Je pense que nous sommes tous désolés.

On pardonne à Akiva Goldsman, qui n'est clairement pas le seul responsable de l'échec de ces films. Et puis, de l'eau a coulé sous les ponts. Christopher Nolan a réalisé l'excellente trilogie The Dark Knight. et le futur de Batman semble être entre de bonnes mains avec Matt Reeves qui prépare un film solo avec Robert Pattinson.