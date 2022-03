Batman, le défi : pourquoi le spin-off sur Catwoman avec Michelle Pfeiffer n'a jamais vu le jour ?

Après "Batman, le défi", un spin-off sur Catwoman est envisagé, avec Michelle Pfeiffer de retour dans la peau du personnage culte. Le scénariste Daniel Waters a évoqué l'histoire qu'il avait envisagée et les raisons pour lesquelles cette collaboration avec Tim Burton n'a jamais eu lieu.

Batman, le défi : Tim Burton au sommet de son art

Trois ans après avoir réintroduit le Chevalier Noir au cinéma avec Batman, Tim Burton lui offre une deuxième aventure avec Batman, le défi. Sorti en 1992, le long-métrage confronte Bruce Wayne (Michael Keaton) à deux personnages cultes. Le premier, Oswald Cobblepot (Danny DeVito), un orphelin ayant grandi dans les égouts de Gotham et connu sous le pseudonyme du "Pingouin", kidnappe l'impitoyable industriel Max Shreck (Christopher Walken). Ce dernier lui promet de le faire entrer dans les hautes sphères de la ville, et leur association ne fait que décupler leur potentiel démoniaque.

Catwoman (Michelle Pfeiffer) - Batman, le défi ©Warner Bros.

Le second, Selina Kyle (Michelle Pfeiffer), est la secrétaire timide de Max Shreck, victime de ses humiliations régulières. Quand le richissime homme d'affaires s'aperçoit que son employée a découvert des informations compromettantes à son sujet, il la jette sans hésiter du haut de son gratte-ciel. Ramenée à la vie par des chats de gouttière, elle décide de se venger et devient Catwoman.

Sombre et glacial, Batman, le défi fait la part belle à ses trois monstres. Doté d'une direction artistique magistrale, qu'il s'agisse des décors ou des costumes, le long-métrage est nommé aux Oscars des Meilleurs effets spéciaux et Meilleur maquillage. Malgré ses nombreuses qualités, le film ne rencontre pas un aussi gros succès que son prédécesseur au cinéma. Tandis que le premier volet cumule plus de 411 millions de dollars de recettes mondiales, cette suite ne rapporte que 267 millions, alors qu'elle a eu droit à un budget bien plus conséquent (80 millions contre 35).

Un spin-off sur Catwoman envisagé

Un long-métrage centré sur Selina Kyle est malgré tout envisagé. Michelle Pfeiffer ne masque pas son enthousiasme à l'idée de reprendre le rôle. Au cours d'une discussion organisée pour le site Bloody Disgusting, le scénariste Daniel Waters (Fatal Games, Hudson Hawk, gentleman et cambrioleur), à l'origine du script de Batman, le défi, a récemment expliqué que si le public ne s'attendait pas à un film aussi noir, Catwoman a fait l'unanimité.

Selina Kyle (Michelle Pfeiffer) - Batman, le défi ©Warner Bros.

Raison pour laquelle l'éventualité d'un spin-off est née. Si Warner ne voulait pas de Tim Burton à la tête du prochain Batman, elle n'aurait apparemment pas hésité à lui confier les commandes du projet. Mais selon Daniel Waters, celui-ci avait peu de chances d'aboutir dès le départ :

Je pense que ça a été comme un divorce. Ils ont divorcé de Tim Burton mais lui ont donné Catwoman dans le règlement. Ils ne voulaient pas de nous près de la franchise Batman. (...) Mais ils ont dit : 'Un film Catwoman ? Tout le monde a adoré Catwoman ! Tout le monde a adoré ce que vous avez fait avec Catwoman ! Le jeu de Michelle Pfeiffer... Alors allez-y, faites un film sur Catwoman. Si quelque chose en sort, tant mieux. Si rien n'en sort, rien n'en sort'.

Ce qui, pour moi, semblait être très amusant. Mais je pense que le projet était un peu voué à l'échec dès le départ, parce que je pense que Tim Burton et moi avions des visions différentes. (...) Et je ne sais pas s'il était vraiment partant.

Deux concepts différents

Tandis que le réalisateur de Beetlejuice veut s'orienter du côté du film d'épouvante situé dans une petite ville, Daniel Waters a une conception bien différente de ce spin-off. Il se lance dans l'écriture d'un scénario dans lequel Selina Kyle souffre d'amnésie. De retour dans sa ville d'origine d'Oasisburg, endroit ensoleillé mais poisseux ressemblant à Las Vegas, Palm Springs et Hollywood, l'héroïne est témoin d'horreurs commises par un groupe de super-héros censé veiller sur les citoyens, baptisé "le Culte du Bien".

Par la suite, Catwoman décide de les faire payer pour leurs actes et devient une véritable source d'inspiration pour d'autres habitantes d'Oasisburg, qui reprennent son apparence pour défendre la ville à ses côtés. Des idées prometteuses, qui évoquent aussi bien The Boys que les quidams imitant Batman dans The Dark Knight.

Mais le long-métrage n'a hélas jamais vu le jour, laissant sa place au triste Catwoman porté par Halle Berry et sorti en 2004, auquel Daniel Waters refuse d'ailleurs d'être associé lorsqu'il se voit proposer un crédit honorifique. À propos du spin-off avorté, le scénariste conclut :