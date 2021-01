Batman : le nouveau président du Sénat américain a joué dans 5 films du justicier !

Les fans de "Batman" se comptent par millions. Un des plus connus est le nouveau président du Sénat américain, Patrick Leahy, qui est même apparu dans plusieurs films !

Une histoire de caméos

Quand on parle de caméo dans les films, un nom nous vient tout de suite à l'esprit, celui de Stan Lee. Le créateur de la plupart des héros Marvel les plus connus est apparu dans plus de 40 films et téléfilms mettant en scène ses personnages. Tout a commencé en 1989 dans Le Procès de l'incroyable Hulk. Et puis sa présence est devenue de l'ordre du rituel. De X-Men où il arrose son jardin en passant par Daredevil dans lequel Matt Murdock lui sauve la vie, Stan Lee est partout.

Stan Lee dans X-Men ©20th Century Fox

Le trouver dans les films Marvel devient même un jeu. On sait qu'il apparaîtra à un certain moment et on est rassurés quand on aperçoit son visage. Décédé en 2018 à 95 ans, il aura marqué les films du MCU de sa fine moustache et de son regard rieur. Et si Marvel a Stan Lee, sachez que l'univers DC possède également son roi du caméo. Et il est fan de Batman !

Batman : un sénateur dans l'ombre

La présence de Stan Lee dans les films, on peut la comprendre facilement tellement l'Américain fut le Dieu de cette univers super-héroïque. Patrick Leahy, lui, n'a absolument rien à voir avec le monde du divertissement. Il est même à l'opposé puisqu'il est le nouveau président du Sénat américain !

Fan de Batman jusqu'au bout des ongles, il a pourtant réussi à se faire une petite carrière dans les films du Chevalier noir. Il est d'abord apparu dans son propre rôle dans les deux films mis en scène par Joel Schumacher : Batman Forever et Batman & Robin. Entre les deux, il prête ses traits et sa voix à un épisode de la série animée Batman dans laquelle il joue un gouverneur.

11 ans plus tard, quand Christopher Nolan reprend en main la franchise, Patrick Leahy revient à la charge. Une nouvelle place lui est faite dans The Dark Knight : Le Chevalier noir et dans The Dark Knight Rises. Il est une des victimes du Joker dans le premier, et un membre du conseil dans le deuxième.

The Dark Knight : le chevalier noir © Warner Bros. Pictures

4 ans plus tard, rebelote quand Zack Snyder met en scène Batman v Superman : l'aube de la justice. Le sénateur du Vermont se glisse cette fois-ci sous le costume du Sénateur Purrington. Un beau tableau de chasse pour cet amoureux du justicier depuis toujours.

Un admirateur comblé

Patrick Leahy, depuis qu'il est enfant, dévore les comics mettant en scène l'homme chauve-souris. Une passion qui ne l'a jamais quitté et qui l'a amené à des situations qui peuvent laisser rêveurs de nombreux fans. Sur le tournage d'un des films, il a même pu approcher et discuter avec Bob Kane, l'un des créateurs de Batman. Il n'a pas manqué l'occasion pour lui faire signer des bandes-dessinées lui appartenant. Ces ouvrages doivent valoir aujourd'hui une petite fortune. Interrogé par l'AFP sur sa passion en 2017, il confiait sans surprise qu'il était un peu geek.

Homme politique généreux, il reverse toutes les royalties de ses apparitions au cinéma à une bibliothèque du Vermont. Mais pas n'importe laquelle : celle où, tout petit, il venait lire les aventures de son héros préféré Batman. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie de The Batman avec Robert Pattinson pour voir s'il aura la chance de perpétuer la tradition, ce qui reste cependant peu probable au vu de ses nouvelles fonctions...