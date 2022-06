Batman : les tétons de la discorde

"Batman Forever" et "Batman & Robin", à défaut de marquer l'histoire du cinéma, ont au moins laissé une empreinte dans la mythologie Batman, avec notamment leurs interprétations en roue libre et des décisions esthétiques osées, comme les fameux tétons appliqués sur les costumes. 25 ans après, le créateur de ces costumes s'est expliqué sur cette très mauvaise idée...

Batman, une filmographie d'exception

Avec The Batman de Matt Reeves, sorti en mars 2022, la mythologie Batman s'est enrichi d'un onzième film, après Batman en 1967, les diptyques de Tim Burton et Joel Schumacher, la trilogie de Christopher Nolan, Batman v Superman : L'Aube de la justice et Justice League de Zack Snyder pour le DCEU. Chaque sortie donne une nouvelle occasion de revenir à loisir sur les différents univers composés par ces différents cinéastes, la Batmobile, les costumes, les vilains, etc.

Et si on a le droit de revenir sur d'anciennes préférences, se contredire, changer d'avis, quelque chose ne bouge pas : Batman Forever et Batman & Robin sont toujours aussi peu appréciés et sujets de moqueries. Et ce n'est pas près de s'arrêter, avec l'éminent réalisateur Tim Burton qui en a récemment remis une couche.

Batman Forever ©Warner Bros.

Dans une interview donnée à Empire, le réalisateur de Batman et Batman, le défi s'est en effet exprimé sur les récents films Batman. Il s'est amusé du fait que leur ton très sombre soit célébré, alors que c'était exactement ce qu'on lui avait reproché sur ses deux films, et qui l'avait en partie empêché de réaliser le troisième film prévu. Mais surtout, il s'est arrêté sur le design des costumes des films de Schumacher, Batman Forever et Batman & Robin. Pointant - c'est le mot qui convient - les absurdes costumes arborant des tétons.

Tim Burton se lâche sur les tétons du Batsuit

Après les films de Burton, à l'allure gothique et ténébreuse, les studios Warner ont alors décidé de se réorienter vers un Batman plus cartoonesque, avec une esthétique proche des productions des années 60. Tim Burton explique ainsi :

Ils ont décidé de partir dans une autre direction. C'est ce qui est marrant (par rapport au ton des films récents, ndlr). Mais à l'époque, j'étais en mode : "Attendez, une minute. Okay. Laissez-moi comprendre. Vous vous plaignez de moi, je suis trop bizarre, je suis trop sombre, et là vous mettez des tétons sur les costumes ? Allez vous faire voir." Sérieusement. Donc oui, je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait le troisième film...

Batman (Val Kilmer) - Batman Forever ©Warner Bros.

Dès la sortie de Batman Forever, cette décision a été pointée du doigt. Et avec le retour de ces tétons dans Batman & Robin, cette drôle d'idée esthétique a définitivement couvert de ridicule le diptyque de Joël Schumacher. Devenu peut-être l'élément le plus ouvertement moqué de l'univers Batman, ce détail du Batsuit était l'idée du designer Jose Fernandez, qui est revenue sur sa création dans une longue interview à Mel Magazine.

Jose Fernandez : " C'est devenu complètement ridicule"

Ce n'était pas du fétichisme de ma part, l'inspiration venait plutôt des armures romaines - celles des centurions par exemple. Et, dans les comics, les personnages apparaissaient toujours comme s'ils étaient nus et peints sur la peau - ça avait quelque chose d'anatomique, et j'aime insister sur l'anatomie. (...) Je ne sais pas où exactement j'avais la tête à ce moment-là, mais c'est ce dont je me souviens. Et donc, j'ai ajouté les tétons. Je n'imaginais pas que ça finirait par faire un tel buzz.

Jose Fernandez ne fait donc aucun secret de sa responsabilité dans le phénomène, mais il tient cependant à préciser que le réalisateur Joel Schumacher, qui "adorait les tétons", a souhaité les mettre en exergue dans son second film, Batman & Robin.

Dans le premier, c'était simplement des petites boules d'argile. C'était subtil, mineur. (...) Mais pour Batman & Robin, Schumacher les voulait "pointus", vraiment avec des pointes. Ils étaient cerclés, à l'extérieur et à l'intérieur - conçus comme une vraie caractéristique du Batsuit. Je ne voulais pas le faire, mais c'était lui le boss, alors on les a rendus pointus, on les a cerclés et c'est devenu complètement ridicule.

Heureusement, alors que le costume de Batgirl d'Alicia Silverstone devait subir le même traitement, toute l'équipe a réalisé de visu que cet ajout était en l'occurrence "un peu obscène", et a pris la sage décision de retirer les fameux tétons du Batgirlsuit...