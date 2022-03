Batman : pourquoi Bill Murray a renoncé à jouer le super-héros à cause d'Eddie Murphy ?

Depuis sa première apparition sous les traits d'Adam West en 1966 mais surtout depuis que Michael Keaton a endossé le costume sous le direction de Tim Burton en 1989, Batman inspire régulièrement le cinéma. Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale ou encore Ben Affleck l'ont notamment incarné. Robert Pattinson est le dernier en date à s'être glissé dans la peau de Bruce Wayne avec The Batman de Matt Reeves, centré sur un super-héros débutant à la recherche d'un psychopathe amateur d'énigmes.

Dans les années 80, Bill Murray a failli être le deuxième comédien à se voir confier le rôle du Chevalier Noir créé par Bob Kane et Bill Finger. À l'époque, le réalisateur Ivan Reitman (S.O.S Fantômes, Un flic à la maternelle) planche sur une adaptation. Son objectif est alors de réunir deux stars hollywoodiennes, l'une étant Bill Murray, l'autre étant Eddie Murphy. L'interprète d'Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills se voit proposer de jouer le personnage de Robin. Mais le projet ne dépassera jamais le stade des discussions et de la pré-production...

Lors d'un entretien pour Yahoo! Entertainment, Bill Murray est revenu sur le long-métrage avorté. Si le film n'a pas pu voir le jour, c'est apparemment parce que son ancien partenaire du Saturday Night Live ne voulait pas être relégué au rang d'acolyte. L'acteur de Lost in Translation a expliqué :

J'en ai parlé à Eddie Murphy et Eddie voulait jouer Batman. La conversation n'est pas allée plus loin... Je ne veux pas être l'enfant prodige de qui que ce soit. Peut-être avant, quand j'étais un petit garçon. Mais c'était trop tard dans les années 80. Et le déguisement, ça n'allait pas. Le violet va bien à Eddie, et me va bien aussi. En rouge et vert, je ressemble à un lutin du Père Noël. Il y avait beaucoup de vanité en jeu dans la production. Ça n'aurait pas pu se faire.