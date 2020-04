Batman : pourquoi le film de Darren Aronofsky avec Joaquin Phoenix n'a jamais vu le jour ?

Le réalisateur Darren Aronofsky revient sur son film Batman annulé. Il raconte comment Warner Bros s'est ravisé face à sa vision inédite et extrêmement sombre, préférant confier la franchise à Christopher Nolan.

C'est un des projets avortés qui fait le plus fantasmer les fans. Une version du mythe de Batman par Darren Aronofsky, le réalisateur sombre de Black Swan, Requiem for a Dream ou encore The Fountain. Un mélange d'univers qui aurait permis une approche inédite du personnage, et surtout, profondément dark. Après la débâcle de Batman & Robin, Warner Bros pensait offrir à la franchise un virage inédit, vers quelque chose de beaucoup plus mature.

Différends artistiques

Le point de vue d'Aronofsky aurait été une interprétation plus sombre qui se serait inspirée des comics Batman : Year One de Frank Miller. Ce dernier était d'ailleurs impliqué au scénario de cette adaptation. Mais malheureusement (ou heureusement?) pour les fans du chevalier noir, le projet a été enlevé des mains de Darren Aronofsky, la Warner lui préférant Christopher Nolan.

Lors d'un entretien avec Empire, le cinéaste est revenu sur cette débâcle donnant quelques précisions sur la manière dont les choses se sont déroulées. Il s'avère que le désaccord impliquait également Joaquin Phoenix :

Le studio voulait Freddie Prinze Jr et moi je voulais Joaquin Phoenix. Je me souviens avoir pensé : « Oh oh, nous faisons deux films différents ici ». Voilà comment ça s'est passé. C'était une autre époque. Le Batman que j'ai écrit était définitivement différent de ce qu'ils ont fini par faire.

Croquis de la version de Darren Aronofsky

Ainsi, Darren Aronofsky était désireux de voir Joaquin Phoenix dans la peau de Bruce Wayne. Maintenant qu'on l'a vu dans la peau du Joker c'est assez difficile de l'imaginer sous le costume de Batman. Mais cet acteur a énormément de cordes à son arc et il aurait très certainement proposé une interprétation inoubliable dans la peau du héros.

Mais Warner Bros a préféré se détourner de la vision du cinéaste, pour aller vers celle de Christopher Nolan. Un compromis qui s'est avéré payant puisque l'approche de Nolan est aujourd'hui extrêmement appréciée. Sa trilogie du Dark Knight a elle aussi pris une tournure sombre et beaucoup plus mature que les précédentes incarnations du personnage au cinéma.

La nouvelle variation autour du chevalier noir est à présent entre les mains de Matt Reeves avec The Batman attendu en salles en 2021.