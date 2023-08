Batman : une salariée de DC donne des détails sur le film maudit de Ben Affleck

Initialement, Ben Affleck devait réaliser un film Batman pour le DC Extended Universe (DCEU). Le projet a été annulé mais de nouveaux détails autour de ce projet avorté ont vu le jour.

Le Batfleck

En 2016, Ben Affleck est choisi par la Warner et DC Films pour devenir le nouveau visage de Bruce Wayne. Un choix contesté par les fans. Mais l’héritier de Christian Bale endosse donc la cape du Chevalier Noir pour la première fois dans Batman v Superman : L’Aube de la Justice. Et contre toute attente, Ben Affleck parvient à convaincre le public et devient le visage de Batman dans le DCEU. Rapidement, il gagne même l’affectueux surnom de Batfleck.

Ben Affleck - Batman v Superman : L’Aube de la Justice ©Warner Bros.

Depuis, l'acteur a repris le rôle à quatre reprises, dans Suicide Squad (2016), Justice League (2017), Zack Snyder’s Justice League (2021) et dans le récent The Flash (2023). Initialement, il devait même avoir son propre film en solitaire au sein du DCEU. Et Ben Affleck devait s’occuper de la réalisation. Malheureusement, le projet n’a jamais vu le jour, et a petit à petit évolué pour donner naissance à The Batman (2022) de Matt Reeves, avec Robert Pattison dans le rôle du Dark Knight.

De nouveaux détails sur le film de Ben Affleck

Récemment, lors d’une interview avec Inverse, Jay Oliva, un artiste storyboarder de chez DC, a apporté de nouveaux détails concernant le film Batman avorté de Ben Affleck. L’artiste s'est montré d'abord très enthousiaste sur ce qu'aurait pu donner ce projet

Je ne peux pas dire grand-chose. Mais ce que je peux vous dire, c’est que ça aurait été foutrement génial ! C’était le meilleur ! C’était incroyable !

Puis, il a souligné que l'acteur et réalisateur prévoyait de s’appuyer sur les intrigues des comics Batman des années 1980 :

D’après ce que je sais, il y a eu quelques ébauches du projet. Quand j’ai été engagé, je crois qu’il s’agissait du deuxième brouillon. L’histoire liait beaucoup d’intrigues différentes de Batman vraiment cools qui n’avaient jamais vraiment été explorées par le passé. Ben voulait couvrir quelque chose de vraiment nouveau, qui s’appuyait sur les intrigues du mythe Batman des années 1980.

Jay Olivia insiste ensuite sur le plaisir qu'il a eu à travailler sur ce projet et l'obligation de Ben Affleck de tout abandonner.

C’était une histoire très intelligente et j’aurai aimé que le projet se concrétise. C’était vraiment un super point de départ. Ben a dû s’éloigner pour des raisons personnelles, ce que je comprends totalement, mais le temps que j’ai passé avec Ben à travailler sur ce projet était fantastique. Peut-être qu’un jour je pourrai inverser la tendance, mais je n’ai toujours pas le droit d’en dire plus…

De quoi aurait parlé le film Batman ?

Au fil des ans, un certain nombre de détails ont été partagés. On savait, notamment, que Slade Wilson, aka Deathstroke, aurait été le méchant principal de l’histoire. Le personnage, incarné par Joe Manganiello dans le DCEU, a été teasé dans la scène post-générique de Justice League. Le comédien a même repris le rôle dans l’excellente séquence du Knightmare dans Zack Snyder’s Justice League. Joe Manganiello aurait ainsi sûrement pu rendosser une troisième fois le rôle du célèbre mercenaire dans le film Batman de Ben Affleck.

Ce projet Batman aurait également ramené J.K. Simmons dans le rôle du Commissaire Gordon, ainsi que Jeremy Irons dans les habits d’Alfred Pennyworth. Le film de Ben Affleck aurait également apporté plus de précisions sur la mort de Robin, teasée dans Batman v Superman. Peut-être qu'un jour ce projet abandonné parviendra à se faire. Pourquoi pas de la même manière que Zack Snyder a réussi, finalement, à livrer sa propre version de Justice League.