Batman : une véritable Batmobile sera bientôt en vente

Vous cherchez à vous faire remarquer quand vous roulez ? Laissez tomber le tuning, on a mieux à vous proposer. La réplique d'une Batmobile va prochainement être mise en vente. La bonne nouvelle : elle sera homologuée pour la route. La mauvaise : son prix.

Rouler en Batmobile, ça sera bientôt possible

Batman est un super-héros qui ne peut pas compter sur des pouvoirs surnaturels, comme Superman, Wonder Woman ou encore Spider-Man. Derrière le costume se trouve Bruce Wayne. Un humain qui a cependant la chance de posséder une belle fortune. De quoi l'aider à se constituer un arsenal qui lui permet de répondre aux dangereuses situations qu'il rencontre. Il possède également un véhicule, la si connue Batmobile. Les adaptations au cinéma ont été forcées de l'employer et plusieurs versions ont vu le jour. Celle vue dans les deux films de Tim Burton sortis en 1989 et 1992 se rapproche des comics originaux. Avec les ailes à l'arrière qui rappellent la chauve-souris ou encore cette silhouette élancée.

Une réplique de cette Batmobile est sur le point de se retrouver aux enchères. La société Bonham Auctions va la mettre sur le marché dès le 20 mars prochain avec une mise de départ fixée à 23 000 euros. Autant vous dire directement que les offres vont forcément affluer et que l'addition risque d'être bien plus élevée. Un achat clairement pas à la portée de tout le monde. Avant d'être en vente, la Batmobile a été exposée au London Motor Museum de Hillingdon, jusqu'à sa fermeture récente. Impossible de laisser prendre la poussière dans un garage à une telle oeuvre qui ravira forcément un fan du personnage ou de pop culture.

Une réplique qui pourra circuler sur la route

La voiture a été conçue à partir d'une Ford Mustang de 1965. Si vous vous souvenez bien des films de Tim Burton, la ressemblance est extrêmement frappante (voir photos ci-dessous). Plus qu'un objet à exposer, cette Batmobile pourra être utilisée sur la route car elle détient l'homologation nécessaire afin d'être en circulation. Le conducteur devra cependant s'habituer à la conduite à droite s'il n'est pas britannique. Un hic qui est facilement acceptable à partir du moment où l'on sait que l'on pourra se prendre pour Batman. Ça restera toujours plus classe que de rouler dans le tank des films de Christopher Nolan. Pas sûr qu'une réplique, si elle existe un jour, soit cette fois homologuée pour la route.

Batmobile ©Bonham Auctions