Batman V Superman : le film avorté avec Colin Farrell et Jude Law

En 2016, le cinéaste Zack Snyder a signé Batman V Superman : L'Aube de la Justice. Une confrontation musclée entre les deux héros emblématiques de DC Comics. Le long-métrage, inscrit dans le DC Extended Universe, a rapporté plus de 873 millions de dollars. De plus, la vision de Zack Snyder est globalement appréciée par les fans. Pourtant, ce projet remonte à loin, puisque dès le début des années 2000, Warner imaginait déjà l’affrontement des deux héros.

Cette information vient du scénariste Akiva Goldsman, qui a notamment écrit les Batman de Joel Schumacher. Il raconte qu'en 2002, il travaillait sur une ébauche d'un script qui racontait la confrontation entre Batman et Superman. Dans son brouillon c'était Colin Farrell qui interprétait le Chevalier Noir, et Jude Law était sous la cape de L'Homme de Fer.

Les détails de cette mystérieuse version demeurent très rares. Lors d'une récente interview avec Collider, Akiva Goldsman a donné quelques précisions sur ce projet avorté. Il raconte que le cinéaste Wolfgang Petersen était en première ligne pour diriger cette adaptation DC :

J'ai écrit cette version de Batman V Superman en 2001 ou 2002 quand Colin Farrell a été casté comme Batman et Jude Law comme Superman. Wolfgang Petersen devait le réaliser. Nous étions en préparation et ce devait être la chose la plus sombre que vous aillez jamais vu dans le genre.