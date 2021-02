Batman v Superman : Zack Snyder dévoile l'idée de son préquel avorté

Zack Snyder s'était installé comme l'un des architectes de l'univers étendu DC au cinéma. Une position que les fans appréciaient, en sachant qu'il n'allait pas faire n'importe quoi avec les personnages. Le réalisateur a eu l'envie par le passé de faire un préquel à "Batman v Superman."

Zack Snyder : l'ex-homme fort des films DC

Le 19 juin 2013 sortait Man of Steel. Nouvelle adaptation pour Superman et première pierre à l'édifice DCEU. Warner voulait aussi son univers étendu basé sur des super-héros et c'est Zack Snyder qui a eu le privilège de l'inaugurer. On savait déjà que le réalisateur avait des atomes crochus avec le monde des comics. L'entente avait donc des grandes chances de fonctionner. Ça a été vrai pendant un moment, lui permettant ainsi de faire également Batman v Super : l'Aube de la Justice puis Justice League. Un film qui a scellé le divorce entre le studio et Zack Snyder, pour les raisons que l'on connaît tous.

Un préquel de Batman V Superman sur Batman et Robin ?

Fan des comics, le metteur en scène a eu envie de s'aventurer vers le papier, en complément de ses oeuvres pour le cinéma. On apprend lors d'un passage sur le chaîne SnyderCutBR qu'il a proposé à DC Comics de créer une bande-dessinée qui ferait office de préquel à Batman v Superman. Sauf que la maison d'édition n'a pas apprécié l'idée et lui a signifié qu'elle ne donnerait pas suite. Dans une optique de prolongement de son travail au cinéma, il révèle que ce projet devait revenir sur les événements qui ont provoqué la mort de Robin, ainsi que les conséquences sur le Chevalier Noir.

Souvenez-vous, lors d'une scène dans la Batcave, Batman passait devant le costume de son ancien acolyte. On comprenait qu'il avait été tué par le Joker mais sans avoir tout le contexte. Une mini-série de comics aurait fait la lumière sur cette affaire. L'intérêt était principalement de se concentrer sur le Bruce Wayne de Ben Affleck, en trouvant une justification au sujet de son comportement violent et instable. Il aurait été peu ou pas question de Superman, car le scénario se serait positionné avant son arrivée.

Bruce Wayne (Ben Affleck) - Batman v Superman : L'Aube de la Justice ©Warner Bros. France

Zack Snyder prendra sa revanche dans son montage de Justice League, où il compte bien évoquer la mort de Robin. Un traitement qui sera moins profond mais on s'en contentera. La nouvelle version du film arrivera aux USA et quasiment partout dans le monde le 18 mars. En France, sa sortie devrait arriver un peu plus tard.