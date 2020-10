Battlestar Galactica : un reboot au cinéma est en préparation

La guerre entre les humains et les Cylons va reprendre dans un reboot au cinéma de "Battlestar Galactica". Après deux séries et quelques titres dérivés, la mythique franchise de science-fiction va revenir sur grand écran et on sait qui sera derrière le scénario.

Battlestar Galactica : pierre angulaire de la SF à la télé La célèbre série Battlestar Galactica qui était diffusée dans les années 2000 et qui s'est arrêtée maintenant il y a bien 10 ans est un remake d'une autre série de Glen A. Larson titrée simplement Galactica. Le postulat de base pour introduire l'univers met en scène une guerre entre les humains et les Cylons, une race d'êtres cybernétiques. Douze colonies humaines résident sur autant de planètes. Quand les Cylons décident de toutes les attaquer et de ne laisser derrière eux que des cendres, les survivants sont obligés de fuir à bord de vaisseaux. Le seul navire militaire en activité est le Galactica. La série se déroule à son bord et raconte l'épopée pour essayer de rejoindre la Terre. À l'époque où Battlestar Galactica revient sur le petit écran, l'industrie des séries est très loin d'être similaire à l'actuelle. Les moyens financiers étaient inférieurs à ceux que l'on voit aujourd'hui, pourtant ça ne l'a pas empêchée d'être un véritable succès, dans un genre qui demande une solidité visuelle pour ne pas verser dans le kitsch. Ce reboot a tenu quatre saisons, puis deux spin-offs sont sortis. L'idée d'un autre reboot à la télévision a été évoquée, pour la plateforme Peacock. Mais le projet ne donnant plus de nouvelles de lui, on ne sait pas s'il reste d'actualité. Le début d'une série de films ? La piste reboot va quand même être exploitée avec un long-métrage. The Hollywood Reporter prévient qu'Universal est très intéressé à l'idée de relancer la franchise de science-fiction. Simon Kinberg serait attaché au développement, pour le scénario et à la production. On rappellera qu'il est derrière la série de films X-Men de la Fox (hormis Les Nouveaux Mutants). Pour l'assister dans cette tâche, il pourra compter sur Dylan Clark (The Batman). Universal voit bien que la concurrence tente d'envoyer du lourd dans le genre. Star Wars est revenu sur le devant de la scène et on pense aussi à la nouvelle adaptation de Dune. Un film Battlestar Galactica pourrait permettre de lancer une saga sur grand écran. Reste évidemment à savoir si le scénario sera encore une redite des deux séries principales. Elles ont suffisamment bonne réputation pour qu'on se dise que ce reboot sera risqué car les fans seront très attentifs à ce qui va se passer...