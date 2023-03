BDE : cette scène dénudée qui a mis Rayane Bensetti très mal à l'aise

Rayane Bensetti apparaît dans le plus simple appareil dans la comédie "BDE". L'acteur a eu énormément de mal à tourner sa scène dénudée, effrayé à l'idée que l'on "parle plus de son pénis que de lui".

BDE : le nouveau défouloir de Michaël Youn

Après Fatal, Vive la France et Divorce Club, Michaël Youn repasse à la réalisation avec BDE, une nouvelle comédie avec laquelle il replonge dans l'époque de ses études supérieures. Au début des années 2000, son personnage Bob et ses meilleurs amis Romane (Héléna Noguerra), Max (Lucien Jean-Baptiste) et Vinz (Vincent Desagnat) gèrent le BDE de leur école de commerce et sont les stars de leur promotion.

20 ans plus tard, alors qu'ils mènent chacun leur vie, ils se retrouvent chaque année le temps d'un week-end pour recréer l'ambiance de leurs fêtes de jeunesse. Pour leur prochain séjour, Bob propose au reste du groupe de se réunir dans un chalet à Val Thorens qui appartient à son beau-père. Dès leur arrivée, les choses se gâtent lorsqu'ils tombent sur une promotion d'étudiants venue retourner la station de ski.

BDE ©Prime Video

Malgré un départ compliqué, ils parviennent à se réconcilier, l'alcool s'avérant d'une grande aide. Bob accepte d'accueillir les jeunes chez lui et les choses se gâtent encore plus, notamment à cause de l'arrivée d'individus qui se sont eux-mêmes invités. Les quatre amis vont passer la nuit la plus folle de leur vie...

"Une scène un peu chaude" pour Rayane Bensetti

Manon Azem, Lola Dubini, Ludovik, Judith El Zein, Gilbert Melki, Michèle Laroque, Tomer Sisley, Virginie Hocq et Rayane Bensetti complètent la distribution de la comédie. Ce dernier a droit à l'une des scènes les plus mémorables du film, dans laquelle Michaël Youn et Héléna Noguerra le surprennent en plein plan à trois et dans le plus simple appareil. Son personnage, surnommé "le Chibre", dévoile alors un attribut imposant, face auquel Romane ne peut s'empêcher de lâcher :

Oh le steak !

"Le Chibre" (Rayane Bensetti) - BDE ©Prime Video

Un passage qui n'a pas été simple à tourner pour Rayane Bensetti, comme il l'a confié au micro de France Bleu (via Télé-Loisirs) :

De base, j'ai beaucoup de mal avec les scènes de bisou dans les films. Ce n'est pas un truc que je kiffe faire. Là en plus, c'est quand même une scène un peu chaude. Il y a quand même deux nanas. Déjà, juste un bisou c'est dur, se mettre à poil c'est compliqué.

L'acteur a ajouté avec humour :

On risque de parler plus de mon pénis que de moi au final.

BDE est disponible sur Prime Video.