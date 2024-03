BDE : Michaël Youn s'est inspiré d'un clash avec un étudiant

Dans "BDE", Michaël Youn crée un véritable chaos avec une bande de jeunes étudiants. Un concept de comédie qui lui est venu de sa propre expérience d'étudiant et d'une confrontation avec un élève de son ancienne école.

BDE, troisième opus du "chaos"

Après Divorce Club (2020), Michaël Youn a proposé une nouvelle comédie déjantée avec BDE. Une comédie du "chaos" comme il l'a décrit, et qui se rapprocherait davantage des folies qu'il a pu faire dans le Morning Live et Les Onze commandements. L'acteur et réalisateur voulait ainsi clôturer une sorte de trilogie autour de ce thème. Cette fois, il joue le rôle de Bob, qui chaque année retrouve ses trois amis d'école de commerce. Si vingt ans auparavant la troupe enchaînait les fêtes et les excès, ils sont désormais bien plus sages...

Bob parvient néanmoins à organiser un week-end dans le chalet de son beau-père (en mentant évidemment à ce dernier). Mais alors qu'il pense pouvoir profiter tranquillement des lieux avec Romane (Héléna Noguerra), Max (Lucien Jean-Baptiste) et Vinz (Vincent Desagnat), ils font une rencontre musclée avec les étudiants actuels de leur ancienne école qui comptent s'éclater durant leur Spring break. Les anciens vont alors affronter la jeune génération dans des concours d'alcool et autres dingueries qui mettront à feu et à sang la station de Val Thorens.

BDE ©Prime Video

Les jeunes années de Michaël Youn

Pour imaginer le scénario de BDE, Michaël Youn n'est pas allé chercher bien loin puisqu'il s'est inspiré de sa propre expérience d'étudiant lorsqu'il était à Sophia Antipolis. Comme il nous expliquait en interview (vidéo en une d'article), il a rapidement pris conscience que ses études ne le passionnaient pas :

Il y a toujours quelqu'un qui t'entraîne à ne pas faire ce pour quoi tu es là, c'est-à-dire étudier, aller à l'heure en cours. Donc on s'est très vite rendu compte que ça nous intéressait pas du tout en fait les cours de "total quality management", et que ce qu'on avait envie de faire c'était d'organiser une soirée tropicale ou une soirée costumée.

Michaël Youn précise que c'est à cette période qu'il a découvert "(sa) créativité, (son) envie de créer et de créer par le chaos, par le bordel". Pour BDE, il a par contre profité d'une confrontation, dont il rigole aujourd'hui, avec justement un jeune étudiant, à la manière du film lorsqu'il fait face à Rayane Bensetti.

Tous les ans je recevais un mail de mon ancienne école qui me demandait de venir faire part de mon expérience. (...) Et puis là bas je suis tombé sur le Michaël Youn d'aujourd'hui. Sur un gars qui a voulu me tenir tête et c'est parti en sucette. Et je me suis dit que c'était un bon début d'histoire.

L'intégralité de notre interview avec Michael Youn est à découvrir ci-dessous :