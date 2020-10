Beast : Idris Elba va affronter un lion dans un survival

Les films avec des animaux tueurs ont toujours une saveur particulière et peuvent donner lieu à de gros plaisirs coupables ou des productions ni faites ni à faire. Dans ce genre particulier, Idris Elba sera la star de "Beast", un survival pour lequel il va partager l'affiche avec un lion assoiffé de sang.

Idris Elba contre un lion : qui gagne ?

Idris Elba a déjà castagné du monde au cinéma mais c'est cette fois un adversaire encore plus redoutable qui se dresse face à lui. The Hollywood Reporter explique qu'il va être la star du film Beast. Un survival réalisé par Baltasar Kormakur pour le compte d'Universal. Le réalisateur s'y connaît en récit de survie puisqu'il a signé le glacial Everest ou À la dérive. Beast va faire se confronter la star britannique à un lion qui aimerait en faire son goûter. Le scénario est né d'une idée originale de Jaime Primak-Sullivan, puis c'est Ryan Engle qui a été chargé de signer le script. Pour vous donner le niveau de l'homme, il est l'auteur de Rampage, le bazar bruyant avec Dwayne Johnson.

Les détails sur l'histoire sont pas totalement connus mais le méchant sera effectivement un lion. Le média américain fait la comparaison avec Instinct de survie, le film dans lequel Blake Lively était en tête-à-tête avec un requin. On ne sait pas exactement si Beast va aller vers ce minimalisme en ayant qu'un seul personnage principal. Sans s'attendre à quelque chose de bien faramineux, on reste assez curieux de voir ça parce que le sous-genre des films avec des animaux tueurs est pas si fréquent dans les salles obscures. À l'heure des plateformes, Beast devrait sortir sur les grands écrans plutôt que sur les petits. Mais sait-on jamais...

Les félins sont en ce moment à la mode. Hélas, pas pour le meilleur. Nicolas Cage s'est frotté à eux dans le (presque) nanar Primal. Il incarnait un chasseur qui se retrouve sur un bateau avec un criminel en liberté et des bestioles sauvages. Plus récemment c'est Megan Fox qui a affronté une lionne énervée dans le mauvais Rogue. Il reste toujours possible, aussi, de se tourner vers Roar (image ci-dessous), le film au tournage très dangereux qui est devenu culte pour cette raison. Espérons que Beast soit une production plus solide et une agréable série B bien tendue, dans la lignée du Territoire des loups. La présence d'Idris Elba est déjà une première garantie.