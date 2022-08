Beast : pourquoi la fille d'Idris Elba a refusé de lui parler à cause du film ?

Idris Elba affronte un lion dans "Beast", le nouveau film de Baltasar Kormákur. Un survival dans lequel l'acteur aurait pu donner la réplique à sa fille Isan, et celle-ci lui en a d'ailleurs voulu de ne pas avoir été choisie par les producteurs.

Beast : Idris Elba développe son instinct de survie

Spécialiste du survival auquel on doit Survivre, Everest et À la dérive, le réalisateur Baltasar Kormákur reste dans le genre avec Beast. Un long-métrage dans lequel Idris Elba prête ses traits à Nate Samuels, médecin new-yorkais qui revient en Afrique du Sud avec ses filles Norah (Leah Jeffries) et Meredith (Iyana Halley) pour leur faire découvrir le pays de leur mère, emportée par une maladie.

À leur arrivée, ils retrouvent Martin (Sharlto Copley), un vieil ami qui les accueille chez lui et qui décide de leur faire découvrir la réserve naturelle près de laquelle il est installé. Au cours d'une excursion, ils se retrouvent pris en chasse par un lion enragé, unique survivant de sa troupe décimée par des braconniers.

Nate Samuels (Idris Elba) - Beast ©Universal Pictures

Bénéficiant de la photographie de Philippe Rousselot, qui donne le sentiment que le danger peut surgir à tout moment en composant de longs plans, Beast raconte donc l'histoire d'un père absent et dépassé qui va renouer avec ses filles en faisant tout pour les protéger. Un long-métrage efficace dans lequel Idris Elba a d'ailleurs failli donner la réplique à sa véritable fille Isan, comme l'a confié l'acteur lors de son passage dans The Breakfast Club.

Une affaire de famille

Dans l'émission de radio, le comédien a déclaré :

Elle veut être actrice et elle a auditionné et cela s'est joué au niveau de notre alchimie. Étrangement, malgré notre lien filial, notre alchimie n'était pas bonne pour le film.

Lorsqu'elle a su qu'elle ne jouerait pas dans le film, Isan Elba en a apparemment voulu à son père, et ne lui a apparemment pas adressé la parole "pendant trois semaines". Invité aux côtés de l'acteur dans The Breakfast Club, le producteur Will Packer - ami proche d'Idris Elba - a révélé que la star de Beast a demandé à ce que sa fille ne reçoive pas de traitement de faveur :

Pendant les essais, Idris n'a pas été tendre avec elle. Il lui a dit: 'Écoute, nous allons prendre la décision qui sera la meilleure pour le film. J'ai confiance en Will et le réalisateur'. Elle n'était pas loin d'obtenir le rôle. Mais les nuances d'une relation dans la vraie vie n'apparaissent parfois pas à l'écran.

À 20 ans, Isan Elba a pour le moment joué dans un court-métrage intitulé Crimson Ties de Francesca Scorsese, la fille de Martin Scorsese. La comédienne en est à ses débuts et aura potentiellement l'occasion de donner la réplique à son père à une autre occasion. Dans Beast, Idris Elba partage donc l'affiche avec Leah Jeffries et Iyana Halley, très convaincantes et avec lesquelles il entretient des rapports touchants. Le film est à découvrir dès le 24 août 2022 au cinéma.