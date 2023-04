Beau is Afraid : pourquoi Joaquin Phoenix a eu besoin de s'humilier sur le tournage

[ATTENTION, cet article contient de légers spoilers !] Joaquin Phoenix incarne un homme anxieux et paranoïaque qui tente de rentrer chez sa mère dans "Beau is Afraid", le nouveau film d'Ari Aster. Pour se libérer de sa nervosité et trouver le ton juste, le comédien a eu besoin de se sentir ridicule avant le tournage d'une scène de cauchemar.

Beau is Afraid : un voyage mouvementé signé Ari Aster

Après avoir fait vivre au spectateur les tourments d'une famille dysfonctionnelle installée dans une maison inquiétante avec Hérédité, puis l'avoir emmené au coeur d'un festival suédois organisé par une étrange communauté avec Midsommar, Ari Aster est de retour avec Beau is Afraid. Un troisième long-métrage avec lequel le cinéaste filme un voyage à la fois onirique, terrifiant et délirant, tout en plongeant le public dans la psyché d'un personnage un brin anxieux et paranoïaque.

Beau (Joaquin Phoenix) - Beau is Afraid ©ARP Sélection

Le film débute avec une visite de Beau (Joaquin Phoenix) chez son psy. Il lui annonce avec un peu d'appréhension qu'il est sur le point de rendre visite à sa mère. Mais à la suite d'une nuit compliquée et de plusieurs péripéties, ce héros torturé rate son avion et est victime d'un accident. Il ne désespère pas et fait tout pour arriver à bon port. Au cours de son voyage, Beau vit des aventures inoubliables, effrayantes, folles et poétiques.

Joaquin Phoenix s'est "humilié" pour se libérer

Beau is Afraid permet à Joaquin Phoenix de livrer une nouvelle performance d'une intensité rare, à ranger parmi les plus complexes de sa carrière déjà très riche. Le comédien incarne ici un personnage doux et terrifié, terrassé par la folie du monde qui l'entoure (et qui est peut-être aussi la sienne) et écrasé par l'ombre d'une mère étouffante.

La première partie du long-métrage se déroule à New York et majoritairement dans son appartement, où le héros s'enferme pour fuir la violence des rues. Dans cette ville chaotique, Beau est en proie à des hallucinations. Alors qu'il prend un bain, un homme accroché à son plafond vient par exemple le perturber. Pour se préparer à cette scène, Joaquin Phoenix a dû se débarrasser de sa nervosité et s'est pour cela "humilié".

Beau (Joaquin Phoenix) - Beau is Afraid ©ARP Sélection

Pour ne plus être soucieux du regard des autres, le comédien s'est mis à hurler, comme il le raconte dans un podcast A24 :

J'hésite un peu à dire ça, parce que ça a l'air tellement stupide et ça a l'air d'être un de ces trucs d'acteur à la con... J'étais encore nerveux et d'une certaine manière, dans le contrôle. Donc je me souviens simplement avoir pensé que je devais faire quelque chose de stupide. (...) J'ai juste commencé à crier. C'était le cri de douleur guttural le plus intense possible, parce que je devais juste m'humilier complètement. Une fois que c'est arrivé, vous ne pouvez pas avoir l'air plus stupide autant qu'à cet instant-là. Et ça libère tout.

Une technique particulièrement efficace selon Ari Aster, qui a permis d'instaurer une ambiance étrange sur le plateau dont le film avait besoin. Beau is Afraid est à découvrir au cinéma le 26 avril 2023.