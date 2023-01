Beau Is Afraid : un trailer drôle et angoissant pour la rencontre entre Ari Aster et Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix se lance dans un périple aussi délirant qu'inquiétant sur les premières images de "Beau Is Afraid". Un long-métrage qui marque sa rencontre artistique avec Ari Aster, réalisateur d'"Hérédité" et "Midsommar".

Beau Is Afraid : le phénomène Ari Aster

À seulement 36 ans, Ari Aster peut se targuer d'avoir mis en scène deux des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, voire tout simplement deux des meilleurs films américains. Avec Hérédité, le cinéaste plongeait le spectateur au coeur d'une famille dysfonctionnelle installée dans une grande et inquiétante demeure. Une famille rongée par de vieux secrets, la mort et la culpabilité.

Avec Midsommar, le réalisateur emmenait une héroïne traumatisée incarnée par Florence Pugh et peu soutenue par son compagnon joué par Jack Reynor dans un festival estival se déroulant dans un village isolé de Suède. Un périple qui prenait une tournure cauchemardesque, durant lequel la jeune femme se rendait compte qu'elle venait de rejoindre une communauté un tantinet dérangée et adepte de rituels sacrificiels sanglants.

Beau (Joaquin Phoenix) - Beau Is Afraid ©A24

En 2023, toujours sous la houlette de la société de production et de distribution A24, Ari Aster fera son grand retour avec Beau is Afraid. Un long-métrage qui marque sa rencontre artistique avec Joaquin Phoenix, qui trouve un nouveau rôle tourmenté au vu de la bande-annonce après ses performances phénoménales dans The Master, Inherent Vice, L'Homme irrationnel, A Beautiful Day et bien sûr Joker, avec lequel il a remporté son premier Oscar.

Joaquin Phoenix à la recherche de sa mère

Selon le synopsis officiel, Beau Is Afraid est "l'odyssée épique" d'un "homme paranoïaque" pour "retrouver sa mère". Un comédie horrifique annoncée comme "audacieuse et ingénieusement dépravée". Le regard halluciné, Joaquin Phoenix court partout sur ces premières images. Son personnage semble affronter ses plus grandes peurs à différents âges entre deux moments de calme oniriques.

Parker Posey, Amy Ryan, Richard Kind, Nathan Lane, Michael Gandolfini, Zoe Lister-Jones, Patti LuPone et Denis Ménochet complètent la distribution. Beau Is Afraid ne dispose pas encore d'une date de sortie en France. Découvrez quoi qu'il en soit la bande-annonce en tête d'article.