Beckett : bande-annonce du film Netflix avec John David Washington

John David Washington, la star de « Tenet », est de retour dans un nouveau thriller, cette fois-ci pour le compte de Netflix. Il sera en effet à l’affiche de « Beckett » cet été sur la plateforme.

John David Washington : star montante

Fils de l’acteur Denzel Washington, le comédien John David Washington débute sa carrière cinématographique en 1992 au côté de son père, dans le film Malcolm X de Spike Lee. Pour autant, il ne se lance pas directement dans une carrière d’acteur. John David Washington termine d’abord ses études, se lance dans une carrière de joueur de football américain, et revient devant la caméra en 2015, à l’occasion de la série Ballers. Puis, à partir de là, le comédien enchaîne les rôles. Ainsi, ses fans peuvent entendre sa voix dans Coco, et peuvent le voir dans des métrages comme BlacKkKlansman, Malcolm & Marie et bien évidemment Tenet de Christopher Nolan. Actuellement, John David Washington a de nombreux projets sur le feu, dont Beckett, un thriller produit par Netflix.

Beckett : bande-annonce sous tension

Réalisé par l'italien Ferdinando Cito Filomarino, qui signe ici son deuxième long-métrage, Beckett raconte comment un touriste américain en vacances en Grèce devient la cible d’une chasse à l’homme. Après un terrible accident, Beckett, incarné par John David Washington, perd sa petite-amie, et se retrouve livré à lui-même au plein cœur d’un complot qui vise à l’assassiner. Débute alors une course contre la montre pour découvrir la vérité, et surtout rester en vie. Pour le moment, la première bande-annonce promet un thriller paranoïaque sous tension, porté par le charisme de son interprète principal. Bien évidemment, ces premières images n’ont pas dévoilé les tenants et les aboutissements du scénario. Les spectateurs devront attendre la sortie du film pour en savoir davantage sur l'histoire.

Beckett ©Netflix

Côté casting, en plus de John David Washington, le reste de la distribution se compose notamment de Boyd Holbrook, de Vicky Krieps et d’Alicia Vikander, la star de Tomb Raider. Même si Beckett ne paraît pas très original, il s’agira certainement d’un divertissement estival efficace, à retrouver le 13 août prochain sur Netflix.