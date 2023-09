Beethoven 1 et 2 : que deviennent les enfants des films ? Découvrez-les aujourd'hui

Véritables stars dans les années 1990 grâce à "Beethoven" et "Beethoven 2" sortis en 1992 et 1993, que deviennent Nicholle Tom (Ryce), Christopher Castile (Ted) et Sarah Rose Karr (Emily) ?

Beethoven : un ami pour la vie

Pour beaucoup de monde, Beethoven est un célèbre musicien. Mais depuis les années 1990, ce nom évoque également un sympathique chien St-Bernard. En effet, en 1992, le public découvre la famille Newton et son ami à quatre pattes dans Beethoven. Il y a les parents, George et Alice, interprétés par le regretté Charles Grodin et Bonnie Hunt. Et les trois enfants : Ryce (Nicholle Tom), Ted (Christopher Castile) et l'adorable Emily (Sarah Rose Karr).

Beethoven © Universal Pictures

L'année suivante, nous les retrouvons dans Beethoven 2 et la famille s'est agrandie. En effet, le gentil toutou s'est trouvé une fiancée, et a eu des petits chiots. Les enfants se battent pour les garder, malgré le refus de leur père, et la joyeuse bande part à l'aventure à la campagne. Plusieurs suites ont ensuite vu le jour, mais sans le casting original.

Que deviennent les enfants des films ?

Les deux premiers longs-métrages ont conquis le cœur des spectateurs avec Beethoven bien sûr, mais également avec la famille attachante qui l'entourait. Presque vingt ans plus tard, que deviennent les jeunes acteurs ?

Nicholle Tom : toujours actrice et fan de chiens !

L'aînée de la famille, Ryce ("Krispies, comme les céréales"), était interprétée par Nicholle Tom. Après les deux films, elle a enchaîné avec Une nounou d'enfer, et a tourné dans de nombreux téléfilms et séries TV. On a notamment pu la voir dans Masters of Sex et Gotham. Si elle a un peu disparu de nos écrans, elle est toujours très active sur Instagram, où elle poste des photos de sa vie de tous les jours. Et visiblement, elle aime toujours autant les chiens !

L'actrice avait tenu à rendre hommage à son papa de cinéma, Charles Grodin, disparu après une longue maladie en 2021 :

Ça me brise le coeur d'apprendre que Charles Grodin nous a quittés. Il a apporté tellement de joie à ma première expérience de cinéma. Je suis si reconnaissante d'avoir pu l'appeler Papa. Je me souviendrais toujours de lui comme quelqu'un de généreux et patient avec la jeune fille que j'étais. Il était si talentueux, intelligent, et terriblement drôle ! Vous nous manquerez, Mr Grodin.

Christopher Castile : monsieur le professeur !

Ted, le cadet de la famille Newton, était campé par le jeune Christopher Castile. Après la saga Beethoven et la série Notre belle famille, ce dernier s'est éloigné des plateaux et a continué ses études. Il est aujourd'hui professeur adjoint de sciences politiques à l'université de Biola, en Californie. On reconnaît bien son sourire !

Christopher Castile

Sarah Rose Karr : le mystère

Sarah Rose Karr, l'interprète de l'adorable Emily dans les deux films, s'est également illustrée dans son enfance avec son rôle dans Un flic à la maternelle en 1990. Elle était alors âgée de six ans. En 1995, elle joue dans un téléfilm et disparaît ensuite complètement des écrans. Il n'y a aucune trace récente d'elle sur internet. On trouve une certaine "Sarah R Karr" avocate à Chicago, mais aucune photo d'elle permet de savoir qu'il s'agit de la même personne. Le mystère reste donc entier !