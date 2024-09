Beetlejuice 2 fait déjà un carton au box-office et bat un record pour Tim Burton

Il faut encore patienter un peu avant de pouvoir aller voir "Beetlejuice 2" en France. Mais le long-métrage est déjà sorti dans de nombreux territoires. Et il a fait un démarrage remarqué.

Beetlejuice Beetlejuice réussit ses débuts en salles

Tim Burton a dû attendre longtemps avant de pouvoir réaliser sa suite de Beetlejuice (1988). Mais le cinéaste y est finalement parvenu, et ce deuxième opus a été récemment dévoilé dans certains territoires. Dans cette nouvelle histoire, la famille Deetz retourne à Winter River, avec cette fois Astrid, la fille de Lydia. Mais celle-ci va accidentellement provoquer le chaos en ouvrant un portail menant à l’Au-delà. S’il n’est pas encore sorti en France, Beetlejuice Beetlejuice a passé son premier week-end en salles dans de nombreux pays. Il est sorti le 6 septembre dernier aux États-Unis, au Canada, en Inde, au Mexique ou encore en Grande-Bretagne. Et il a réussi son démarrage.

Le meilleur lancement d’un film de Tim Burton

Selon des chiffres partagés par Deadline, Beetlejuice 2 a été le film ayant le plus rapporté le plus d’argent lors de son premier week-end d'exploitation. Il a amassé la somme de 145,4 millions de dollars dans le monde. Cette somme est partagée entre les 110 millions récoltés en Amérique du Nord, et les 35,4 millions à l’international.

Cette réception fait de Beetlejuice 2 le film ayant réalisé le meilleur démarrage de la carrière de Tim Burton. Le long-métrage porté par Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega dépasse ainsi Alice au pays des merveilles. Sorti en 2010, le film avait récolté 116.1 millions de dollars pour son premier week-end dans les cinémas.

En France, plus que deux jours à patienter

Les débuts de Beetlejuice 2 sont donc excellents. D’autant qu’il n’est pas encore sorti dans certains territoires qui font en général grimper de manière significative les chiffres. Il n’a pas encore été dévoilé en Allemagne, au Japon, et donc en France. Il sortira dans les cinémas de l’Hexagone ce mercredi 11 septembre.

On verra si les spectateurs français aideront Tim Burton à faire de ce long-métrage son plus grand succès, pas seulement sur son premier week-end d’exploitation. Pour cela, il faudra détrôner une fois de plus Alice au Pays des Merveilles. Mais la tâche s’annonce très difficile, car ce dernier a récolé plus d’un milliard de dollars de recettes dans le monde. En revanche, rattraper le deuxième plus gros succès du réalisateur, Charlie et la Chocolaterie, sera peut-être jouable. Celui-ci avait rapporté 474,9 millions dans le monde.