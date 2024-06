Beetlejuice 2 : Michael Keaton était "comme possédé" et a choqué Jenna Ortega

En reprenant son rôle culte pour "Beetlejuice 2", Michael Keaton a impressionné ses collègues, à commencer par Jenna Ortega, "sidérée" par la performance de l'acteur.

Beetlejuice 2 : une suite 26 ans après

Après avoir traumatisé les jeunes spectateurs des années 1990, Beetlejuice (1988) va faire son grand retour. 26 ans après la sortie du premier film, un nouvel opus, toujours dirigé par Tim Burton, s'apprête à sortir dans les salles, le 11 septembre prochain. C'est donc la suite d'un film iconique et ancré dans la pop culture qui attend le public, qui aura l'occasion de retrouver des visages familiers. En effet, Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara ont accepté de reprendre leur rôle pour ce Beetlejuice 2. Mais à leurs côtés, les nouveaux venus ne sont pas mal...

C'est d'abord Jenna Ortega qui devrait être au centre du film en interprétant la fille de Lydia (Winona Ryder), et celle qui sera responsable du retour de Beetlejuice. Justin Theroux joue lui le mari de Lydia, tandis que Monica Bellucci interprète Delores, l’ex-femme de Beetlejuice. en se basant sur la bande-annonce dévoilée par Warner Bros., on peut s'attendre à des retrouvailles explosives pour tout ce beau monde.

Beetlejuice 2 ©Warner Bros.

Bien que plusieurs mois nous séparent de la sortie de Beetlejuice 2, le casting du film a déjà eu l'occasion d'évoquer le film et surtout le retour de Michael Keaton dans ce rôle culte. L'acteur a ainsi partagé avec Empire (via Deadline) son processus pour redevenir ce personnage emblématique, et sa nécessité de mettre de côté toute l'imagerie autour de lui, née après la sortie du premier film.

Il y a eu tellement de merchandising que j'ai dû revenir au point de départ. J'ai dû me demander à quoi pensait mon imagination hors du commun lorsque j'ai commencé à développer le film. Plutôt que de voir une tasse à café ou une pochette de club de golf (ornée du visage de Beetlejuice).

Michael Keaton fait forte impression

Le comédien aurait eu une certaine difficulté à se concentrer sur le personnage qu'il avait créé, en raison de son impact sur la pop culture. Pour lui, c'était même "vraiment bizarre", et "déconcertant de regarder et de se dire : Je ne veux pas ressembler à toutes ces petites choses". Cependant, il semblerait que Michael Keaton ait trouvé la bonne formule pour revenir dans la peau de Beetlejuice sans donner l'impression d'en être un simple dérivé. C'est du moins l'avis des personnalités qui l'ont accompagné sur Beetlejuice 2, à commencer par Tim Burton, qui a eu l'impression que son acteur était "possédé par un démon".

C'était comme s'il était possédé par un démon, parce qu'il s'y est remis tout de suite.

Michael Keaton a également fait forte impression à Catherine O'Hara, qui a trouvé que sa prestation "était folle". Même son de cloche pour Jenna Ortega, qui était même "sidérée" par l'apparition du personnage.

C'était comme si un animal avec un flingue venait d'entrer dans la pièce. Le voir changer physiquement et apparaître. Michael Keaton n'était plus là, et moi j'avais désormais affaire à ce Beetlejuice... Ça m'a sidérée.

Cette performance de Michael Keaton dans Beetlejuice 2 sera à découvrir dans les salles le 11 septembre.