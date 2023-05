Beetlejuice 2 : Monica Bellucci rejoint le film de Tim Burton

Alors que Tim Burton avait déjà réussi à réunir un casting prestigieux pour "Beetlejuice 2", on apprend désormais que le réalisateur américain pourra aussi compter sur Monica Bellucci. Et le rôle que jouera l’actrice italienne dans le film est connu.

Le casting de Beetlejuice 2 continue de s’étoffer

En 1988, Tim Burton présente son deuxième long-métrage au cinéma : Beetlejuice. Doté d’une esthétique portant clairement la marque de son réalisateur, le film est centré sur Adam et Barbara Maitland, un couple de fantômes qui observent les nouveaux habitants de leur maison jusqu’à ce qu’ils décident de les en déloger. Lorsqu’ils se rendent compte que tous leurs efforts afin d’y parvenir restent vains, ils demandent l’aide du bio-exorciste connu sous le nom de Beetlejuice.

Michael Keaton - Beetlejuice ©Warner Bros. Pictures

Si le film est sorti il y a maintenant trente-cinq ans, Tim Burton a décidé de retourner dans le même univers. Car il prépare actuellement sa suite. Pour l’instant, on ne sait rien de l’intrigue de Beetlejuice 2. Mais de nombreux membres du casting ont été officialisés. On sait déjà que Michael Keaton et Winyna Ryder rejoueront respectivement Beetlejuice et Lydia Deetz. Catherine O’Hara fera aussi partie des actrices à revenir. Du côté des petits nouveaux, Jenna Ortega jouera l’un des personnages principaux tandis que Justin Theroux endossera un rôle pour le moment inconnu. Et un nouveau visage vient de les rejoindre.

Monica Bellucci jouera la femme du personnage culte

Comme nous l’apprend The Hollywood Reporter, Monica Bellucci sera aussi de la partie. Contrairement à Theroux, on sait quel personnage elle incarnera. Si son nom n’est pas encore connu, le média assure que l’actrice italienne se glissera dans la peau de la femme de Beetlejuice. Burton nous présentera donc celle qui partage la vie du personnage joué par Michael Keaton dans cette suite.

Beetlejuice 2 a déjà une date de sortie, puisque Warner Bros a révélé que le film arriverait dans les salles américaines le 6 septembre 2024. Comme pour la plupart des films, il devrait donc débarquer deux jours plus tôt en France. En attendant, Bellucci sera prochainement à l’affiche de Diabolik - Ginko à l'attaque, Siccità et Mafia Mamma.