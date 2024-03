Beetlejuice 2 : Jenna Ortega et Michael Keaton se montrent dans un premier teaser intrigant

La suite du film culte "Beetlejuice", intitulée "Beetlejuice Beetlejuice" et réalisée par Tim Burton, se dévoile dans un premier et court trailer. On y retrouve notamment Michael Keaton et Winona Ryder, et la nouvelle venue Jenna Ortega.

Le grand retour de Beetlejuice Warner Bros. Pictures présentera dans les salles de cinéma françaises le très attendu Beetlejuice 2, titré Beetlejuice Beetlejuice, le 11 septembre 2024. Il y a donc encore quelques mois à patienter pour revoir surgir l'intenable "bio-exorciste" incarné par Michael Keaton, et mis en scène par Tim Burton une première fois dans le film culte de 1988. Un premier teaser vient d'être dévoilé (en tête d'article), court et sans dialogues, qui nous montre les nouveaux personnages et les lieux dans lesquels l'histoire de Beetlejuice Beetlejuice va se dérouler. Lydia Deetz (Winona Ryder) - Beetlejuice 2 ©Warner Bros. Pictures Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille… Plus intrigant que séduisant ? On retrouve une partie du casting original de cette histoire surnaturelle. Michael Keaton reprend son rôle de Beetlejuice, et Winona Ryder celui de Lydia Deetz. Sa mère dans le film de 1988, Delia Deetz, est aussi de retour, toujours incarnée par Catherine O'Hara. Nouvelle venue prestigieuse au casting, la jeune actrice Jenna Ortega. Celle-ci poursuit ainsi sa collaboration avec Tim Burton, producteur et réalisateur de plusieurs épisodes de la série Mercredi sur Netflix dont elle tient le rôle-titre. Astrid Deetz (Jenna Ortega) - Beetlejuice 2 ©Warner Bros. Chaque nouvelle production portée par Tim Burton est un événement, parce qu'il est un artiste de cinéma unique et aux univers visuels originaux. Sur ce point, on attend ainsi d'en voir un peu plus. En effet, si ces premières images captent l'attention, elles ont pour la plupart un aspect visuel générique et conventionnel, qui pourrait rebuter la fanbase hardcore du cinéaste américain...